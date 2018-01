Iranul încalcă embargoul impus armelor din Yemen Expertii insarcinati cu verificarea acestui embargou "au identificat resturi de rachete, avand echipament militar, precum si drone de origine iraniana si care au fost introduse in Yemen dupa impunerea embargoului asupra armelor" in 2015, au afirmat ei in raportul inaintat Consiliului de Securitate.



"In consecinta, grupul de experti considera ca Iranul nu a respectat paragraful 14 al Rezolutiei 2216" privind embargoul asupra armelor, a adaugat documentul, informeaza Agerpres.



Fara sa-i poata identifica precis pe iranieni ca fiind la originea furnizarii rachetelor catre rebelii…

Sursa articol si foto: rtv.net

