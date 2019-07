Iranul anunţă oficial începerea îmbogăţirii mai avansate a uraniului Iranul a anuntat oficial, duminica, inceperea imbogatirii mai avansate a uraniului, peste concentratia de 3,67% convenita prin acordul din 2015 cu puterile internationale, transmit agentiile internationale de presa. Este a doua incalcare a acordului, dupa ce Teheranul a confirmat saptamana aceasta ca a depasit limita de 300 de kilograme a rezervelor de uraniu slab imbogatit. 'Vom imbogati uraniu dupa necesitati (...) in prezent nu avem nevoie sa imbogatim uraniu necesar reactorului de la Teheran', a precizat Behrouz Kamalvandi, purtator de cuvant al Organizatiei Iraniene pentru Energia Atomica,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

