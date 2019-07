Stiri pe aceeasi tema

- Armata iraniana va distruge Israelul intr-o jumatate de ora in cazul in care Statele Unite vor lansa atacuri asupra Iranului, a avertizat, luni, Mojtaba Zolnour, unul dintre liderii Parlamentului de la Teheran, potrivit Mediafax."Daca ne ataca Statele Unite, doar o jumatate de ora va ramane…

- ​Progresul înregistrat în cadrul negocierilor menite sa salveze Acordul Nuclear nu este suficient pentru a convinge Iranul sa își schimbe planul de a renunța rând pe rând la respectarea prevederilor acordului, a transmis Abbas Araqchi, adjunct al ministrului iranian de…

- Autoritatile de la Teheran au reactionat luni seara la noile sanctiuni impuse de Washington ca represalii la doborarea de catre armata iraniana a unei drone a marinei americane, afirmand ca armata SUA nu are "ce sa caute in Golf", transmite AFP, potrivit agerpres.ro.Presedintele american Donald…

- Autoritatile de la Teheran au reactionat luni seara la noile sanctiuni impuse de Washington ca represalii la doborarea de catre armata iraniana a unei drone a marinei americane, afirmand ca armata SUA nu are "ce sa caute in Golf", transmite AFP. Presedintele american Donald Trump "are…

- Andrew Murrison, secretar de stat pentru Orientul Mijlociu in Ministerul britanic de Externe, se va deplasa duminica in Iran, pentru discutii "sincere si constructive" cu liderii de la Teheran in contextul tensiunilor americano-iraniene, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit mediafax.Citește…

- Un diplomat german de rang inalt s-a deplasat in Iran,pentru a convinge Administratia de la Teheran sa respecte Acordul nuclear international contestat de Statele Unite, informeaza agentia Associated Press, potrivit mediafax.Jens Ploetner, director pentru Afaceri Politice in cadrul Ministerului…

- Statele Unite si Iranul ar putea fi atrase "accidental" într-un conflict, în contextul tensiunilor din regiunea Golfului Persic, a avertizat luni Guvernul Marii Britanii, scrie Mediafax.Arabia Saudita, principalul inamic al Iranului, sustine ca doua petroliere au fost vizate…

- Administratia islamista de la Teheran a refuzat, vineri, orice dialog cu Statele Unite, iar un cleric iranian a amenintat ca un portavion american ar putea fi atacat, in contextul amplificarii tensiunilor bilaterale.In contextul tensiunilor generate de sanctiunile impuse de SUA dupa retragerea…