IPJ Ilfov: Peste 120 de ceasuri, 8.000 de euro şi 10 kg de bijuterii ridicate la percheziţiile de miercuri dimineaţă Politistii din Ilfov au ridicat peste 120 de ceasuri, 8.000 de euro si aproximativ 10 kg de bijuterii (majoritatea aur) in urma celor sapte perchezitii efectuate la domiciliile unor persoane banuite de furt din locuinte, precum si la doua case de amanet.



Potrivit IPJ Ilfov, la sediul politiei au fost aduse pentru audieri patru persoane, cu varste cuprinse intre 28 si 30 de ani.



Actiunea vine in continuarea celei de prindere in flagrant delict, desfasurata marti seara, dupa ce trei persoane au spart o locuinta din comuna Snagov.



"La data de 5 februarie, in jurul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca - Secția 6 Poliție, sprijiniți de luptatori ai Serviciului de Acțiuni Speciale, au efectuat, joi, 31 ianuarie, doua percheziții domiciliare pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru documentarea activitații infracționale a unor persoane banuite…

- Politiștii si Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti fac, miercuri, 12 percheziții in București, Ilfov și Teleorman, intr-un dosar de inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata și uz de fals, mai multe persoane fiind suspectate ca au facut credite folosind acte false.…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Olt au descins, in aceasta dimineata, la persoane banuite de contrabanda cu tigari. In urma celor 30 de perchezitii, au fost ridicate 38.000 de tigarete de contrabanda, 100 de kilograme de tutun maruntit si instalatii artizanale pentru maruntit…

- Politistii olteni au confiscat pentru o tona de materiale pirotehnice. Acțiunea a avut ca obiective prevenirea oricaror evenimente negative generate de nerespectarea legislatiei din domeniu, precum și sancționarea faptelor de natura penala sau contravenționala la regimul materiilor explozive. Controalele…

- Polițiștii clujeni efectueaza, joi dimineața, o perchezitie domiciliara la un barbat banuit a fi implicat in infractiuni de furt din locuinte pe raza municipiulului Cluj-Napoca, judetul Cluj.”In aceasta dimineata, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au pus in aplicare un mandat de…

- Politiștii de investigare a criminalitatii economice din Mures și procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Mures au efectuat 94 de perchezitii la domiciliile unor persoane banuite de comiterea infractiunilor de deturnarea licitatiilor publice, evaziune fiscala in forma continuata, spalarea…

- Aproape 244.000 lei, 25.570 euro si 37.500 forinti, aparatura conexa domeniului medical si diverse documente si inscrisuri au fost descoperite de politisti in urma perchezitiilor efectuate vineri dimineata in patru judete si in Bucuresti la sediile unor firme si la locuintele unor persoane banuite…

- Potrivit IPJ Bihor, acțiunea vizeaza persoane, de pe raza judetelor Bihor, Arad, Ilfov, Prahova si municipiul Bucuresti, banuite ca ar face parte dintr-un grup infracțional orgazinat și specializat in savarșirea unor infracțiuni de evaziune fiscala, spalare de bani, inșelaciune și exercitarea fara…