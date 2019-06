IPJ Ilfov: 5 persoane reţinute; ar fi furat peste 100.000 de articole de încălţăminte din depozitele unei firme Cinci persoane au fost retinute sub acuzatia de furt in forma continuata, dupa ce, in perioada aprilie - 6 mai, acestea ar fi sustras din depozitele unei societati comerciale peste 100.000 de articole de incaltaminte, pe care ulterior le valorificau, creand un prejudiciu de aproximativ 450.000 de euro, informeaza IPJ Ilfov.



Politistii au efectuat joi trei perchezitii in orasul Voluntari si in municipiul Bucuresti, in cadrul unui dosar penal pentru probarea activitatii infractionale a unei grupari, depistate in flagrant, care ar fi sustras articole de incaltaminte din depozitele unei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

