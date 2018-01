Stiri pe aceeasi tema

- Institutiile culturale din Iasi au pregatit pentru astazi, de Ziua Culturii Nationale, o serie de evenimente menite sa marcheze implinirea a 168 de ani de la nasterea poetului national Mihai Eminescu. Primul eveniment al zilei este organizat de catre Biblioteca Judeteana „Gheorghe Asachi" din Iasi impreuna…

- Ziua Culturii Nationale va fi marcata luni in Capitala printr-o serie de manifestari – simpozioane, lansari de carte, concerte si slujbe de pomenire, la implinirea a 168 de ani de la nasterea poetului national Mihai Eminescu. * Academia Romana va organiza luni, de la ora 10,00, simpozionul „Cultura…

- Luni, 15 ianuarie, romanii sarbatoresc Ziua Culturii Nationale. Pe aceeasi data, se implinesc 168 de ani de la nasterea marelui poet national Mihai Eminescu. Daca operele sale sunt cunoscute de toti iubitorii de poezie si nu numai, creatiile sale fiind invatate in scoala, unele detalii din viata sa…

- De opt ani, pe 15 ianuarie, romanii celebreaza Ziua Culturii Nationale. Acesta nu este singurul motiv pentru care sa uram „la multi ani!”. In aceasta zi, s-a nascut poetul national al romanilor, Mihai Eminescu.

- Ziua Culturii Nationale va fi sarbatorita si la Cugir. Luni, 15 ianuarie, de la ora 18.00, Casa de Cultura a orașului Cugir va fi gazda unui eveniment de teatru și poezie dedicate marelui poet național Mihai Eminescu. Actorii Cercului de teatru Cugir vor prezenta o sceneta, dar si recitaluri de poezie…

- 15 ianuarie este un moment special al adunarii romanilor in jurul valorilor naționale, semnul bucuriei fiind chiar aceasta strangere laolalta. Intr-o zi cu o profunda semnificație pentru intreaga cultura și spiritualitate romaneasca, ziua trecerii in legenda a poetului național – Mihai Eminescu, Ziua…

- In 15 ianuarie este Ziua Culturii Naționale și Ziua lui Mihai Eminescu. ”ONG-uri de stanga”, SCANDAL la Guvern ”Am organizat in doua randuri, și-n 2015, și-n 2017, Ziua Culturii Naționale la Ateneul Roman. Este o zi in care Ministerul Culturii, Institutul Cultural Roman, Academia Romana,…

- „Ziua Culturii Naționale” și implinirea a 168 de ani de la nasterea poetului Mihai Eminescu va fi sarbatorita luni, 15 ianuarie, la Negrești-Oaș printr-o serie de manifestari cultural-artistice. Programul manifestarilor: -Orele 9:00 – 16:00, la Biblioteca Oraseneasca Expozitie de carte „Mihai Eminescu…

- Ziua Culturii Naționale este sarbatorita si la Alba Iulia, printr-un program pregatit de Biblioteca Județeana ,,Lucian Blaga” si Consiliul Județean Alba. Luni, 15 ianuarie 2018, printr-o serie de manifestari cultural-artistice se va omagia personalitatea marelui poet Mihai Eminescu.

- Un simpozion dedicat Centenarului Marii Uniri, vernisajul unei expozitii dedicate lui Mihai Eminescu si o lansare de carte sunt evenimentele prin care Academia Romana va sarbatori, pe 15 ianuarie, Ziua Culturii Nationale.

- Luni, 15 ianuarie 2018, Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana ,,Lucian Blaga” Alba, in parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din Romania, Filiala Alba – Hunedoara, Școala Gimnaziala ,,Mihai Eminescu” din Alba Iulia, Asociația Grupul Skepsis din Alba Iulia și Fundația ,,Alba Iulia 1918 pentru…

- Luni, 15 ianuarie 2018, Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana ,,Lucian Blaga” Alba, in parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din Romania, Filiala Alba – Hunedoara, Școala Gimnaziala ,,Mihai Eminescu” din Alba Iulia, Asociația Grupul Skepsis din Alba Iulia și Fundația ,,Alba Iulia 1918 pentru…

- Scoala Gimnaziala „Ion Creanga” Iasi si Asociatia „Universul Prieteniei” Iasi organizeaza miercuri 17 ianuarie 2018, ora 14, evenimentul cultural „Stelele apun maret” pentru a marca implinirea a 168 ani de la nasterea poetului Mihai Eminescu si Ziua Culturii Nationale. Elevii scolii vor avea ocazia…

- Luni, 15 ianuarie, in Cladirea Preparandiei din municipiul Arad, va avea loc un program literar artistic dedicat Zilei Culturii Naționale, principala tema a evenimentului fiind omagierea poetului Mihai Eminescu. Evenimentul, organizat de Centrul Municipal de Cultura Arad și Liceul de Arta „Sabin Dragoi“…

- Pe 15 ianuarie 2018, la C.N. ”Mihai Eminescu” Buzau, de Ziua Culturii Nationale, incep manifestarile intitulate ”SERBARILE CENTENARULUI”. Astfel, luni, incepand cu ora 10.00, are loc dezbaterea - ”100 DE ANI DE ROMANIA, 100 DE ANI DE EMINESCU”; marti, 16 ianuarie, ora 12.00, conferinta sustinuta de…

- Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada" organizeaza luni, 15 ianuarie 2018, incepand cu ora 10,30, un eveniment aniversar dedicat Zilei Culturii Nationale. In cadrul manifestarii, care va avea loc la sediul centrului din Bd. I.C. Bratianu nr. 68 zona Scoala nr. 8 , se vor proiecta imagini…

- Ziua Culturii Nationale va fi marcata de Centrul de Cultura „George Apostu” Bacau prin organizarea manifestarii „Mihai Eminescu – intre trecut și viitor”, in data de 15 ianuarie 2018, ora 17.00, la Muzeul de Arta Contemporana „George Apostu”. Evenimentul reprezinta un moment special de reflecție asupra…

- Daniela Nane și Ioana Maria Lupașcu vor prezenta un recital unic de muzica clasica și poezie de dragoste, marți, 16 ianuarie, de la ora 19, pe scena Centrului Cultural Reduta, de Ziua Culturii Naționale. „Pianul cu poeme” cuprinde poezii de Mihai Eminescu, Magda Isanos, Victor Eftimiu, Ernest Maftei,…

- Ziua Culturii Naționale, 15 ianuarie, va fi sarbatorita in cadrul Programului Centenar la nivelul Consiliului Județean Suceava prin participarea la evenimente omagiale dedicate lui Mihai Eminescu, organizate la statuile ridicate in cinstea poetului in Suceava, Viena, Cernauți, Putna și ...

- Luni, 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naționale, la Aiud va avea loc evenimentul „Ceasul de taina al poeziei: Mihai Eminescu”, ediția a XXIX-a. Maniefestarile vor include prezentari de carte, dezbatere literala, recital de muzica și Salonul de iarna Inter-Art Aiud. Programul manifestarilor: Luni, 15…

- MANIFESTARE In seria manifestarilor culturale dedicate Zilei Culturii Nationale, Consiliul Judetean Vaslui si Muzeul “Vasile Parvan”, in colaborare cu Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) “Elena Cuza” si Teatrul “Victor Ion Popa” din Barlad, vor celebra nasterea poetului national Mihai Eminescu,…

- Centrul pentru Cultura și Arte ”Carmen Saeculare”, in parteneriat cu Asociația ”Pro Valores”, organizeaza, in cadrul proiectului ”Eternul Eminescu”, un spectacol deosebit de poezie și muzica, in care versurile Poetului National se vor impleti cu armonii imaginate de alți doi stalpi ai culturii romane:…

- Institutul Cultural Roman „Mihai Eminescu” la Chisinau in colaborare cu Teatrul Poetic „Alexei Mateevici” din Chisinau organizeaza, cu prilejul Zilei Culturii Nationale, spectacolul muzical-poetic Nu credeam sa-nvat a muri vrodata dedicat poetului national Mihai Eminescu. Evenimentul va avea loc pe…

- Fostul colonel al SRI, Daniel Dragomir, a scris pe Facebook o postare la adresa jurnalistei Ioana Ene Dogioiu, de la Ziare.com. Acesta susține ca jurnalista este unealta lui Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI, prin care se lanseaza mesajele publice dorite. "Traim în stalinism. Coldea…

- Fostul premier Dacian Ciolos le doreste romanilor un an 2018 al asumarii, al angajarii si al actiunii, in care sa incepem sa actionam noi insine, fara a astepta ca altii sa o faca in locul nostru, pentru o Romanie onesta, cu fruntea sus si in care sa nu ne fie rusine sa traim, spunand ca el este gata…

- MESAJE FACEBOOK ANUL NOU. Traim in era vitezei. Si, desi suntem inconjurati de tehnologii care ar trebui sa ne faca viata mai usoara, aproape niciodata nu avem timp pentru nimic. De cate ori nu ti s-a intamplat sa fii la munca si sa te sune partenerul, un prieten sau parintii si sa-i spui: "Nu pot sa…

- El a spus ca "s-a nascut Republica pe Deplin Confuza Romania, de rit monarhic și cu apucaturi totalitare. Aceia care au studiat științe politice și care doresc sa aprofundeze acest domeniu, vor avea sigur succes cu teme din ocultism, ghicit in bobi, tehnici de folosire a globului de cristal și spiritism.…

- Jurnalistul de investigatii Andrei Ciurcanu a postat pe pagina personala de Facebook o fotografie cu medicul Mihai Lucan, scrie cancan.ro. Imaginea este realizata luni seara, in cursa de avion Bucuresti - Cluj Napoca. In imagine, medicul este surprins in timp ce citea cartea "Nevinovatul", scrisa…

- Durere fara margini intr-o familie din Vaslui, in prag de Craciun. Laura Ionescu, tanara in varsta de 26 de ani, care, in urma cu o saptamana, facea un apel disperat pe Facebook, in cautarea de donatori de sange, s-a stins din viata.

- Durere fara margini intr-o familie din Vaslui, in prag de Craciun. Laura Ionescu, tanara in varsta de 26 de ani, care, in urma cu o saptamana, facea un apel disperat pe Facebook, in cautarea de donatori de sange, s-a stins din viata. Laura, care a fost diagnosticata cu leucemie acuta mieloblastica in…

- Mesajul USR pentru simpatizanții UDMR: ”Minden eddiginel sotetebb idok ele nezunk mindannyian - magyarok es romanok egyarant” ”Cu toții ne confruntam cu vremuri mai intunecate decat inainte - unguri și romani deopotriva”, scrie fostul lider interimar al USR, Elek Levente, intr-un mesaj adresat votanților…

- „Performanta“ ros-albastrilor de a termina pe locul 2 intr-o grupa de Liga Europa cu formatii de mana a doua si a treia l-a indignat pe fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF).

- Traim vremuri in care tehnologia ne ajuta sa avem fotografii impecabile. Insa un chip perfect pe Facebook sau Instagram poate fi unul oarecare in realitate. Atunci cand se demachiaza, divele de pe rețelele de socializare, cu mii de urmaritori, nu sunt decat simple Cenușarese cu un ten cu probleme, o…

- VEZI VIDEO LIVE AICI Presedintele Klaus Iohannis va sustine un discurs, de la ora 18.00. Citeste si: Liviu Dragnea: Unii confunda parteneriatele cu slugarnicia. Romania e a noastra Citeste si: Membri ai ALDE petrec in curtea sediului central al partidului, cu muzica populara si…

- "Cred ca daca poti, daca ai parghii, daca cei care te voteaza ti-ar da posibilitatea sa faci ceva pentru tara, e bine sa faci ceva care sa ramana, indiferent de consecintele personale. Sunt din pacate unii care confunda parteneriatele cu slugarnicia", a declarat Liviu Dragnea, la Romania TV.…

- Sighiartau, secretar general al PNL: Sa tinem drept drumul occidental al Romaniei Deputatul Robert Sighiartau, secretarul general al PNL, sustine, in mesajul sau de Ziua Nationala, ca datoria politicienilor fata de romani este sa valorifice potentialul de creativitate si energiile pozitive ale romanilor…

- "Visul unitatii noastre nationale a fost realizat, in urma cu aproape 100 de ani, prin jertfa pe front a soldatilor, prin elanul national al populatiei si prin actiunea unor oameni politici extraordinari. Acesti oameni intelepti, demni si curajosi au facut, impreuna cu Armata si cu voluntarii, Romania…

- Premierul Tudose, mesaj de Ziua Nationala: Misiunea noastra este sa asiguram servicii publice mai bune Premierul Mihai Tudose a transmis, vineri, pe pagina sa de Facebook, un mesaj cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, precizand ca misiunea Guvernului este de a contribui in mod concret la dezvoltarea…

- Dragnea, de Ziua Nationala: Romania trebuie sa aiba un ideal, idealul unei tari suverane Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a transmis vineri, de Ziua Nationala, ca romanii trebuie sa ia exemplul inaintasilor si tara trebuie sa aiba un ideal, "idealul unei tari suverane si prospere". "Visul unitatii…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a transmis, pe Facebook, un mesaj video de Ziua Nationala, in care spune ca traim o perioada in care drepturile si libertatile cetatenilor sunt amenintate, o perioada in care se pare ca romanii nu-si pot decide singuri viitorul. El isi exprima speranta…

- Sebeșanul Iulian Ghișoiu , fondator și general manager al TargetWeb, conduce una dintre cele mai puternice agenții de Search Engine Optimization (SEO), responsabila de propulsarea pe primele locuri in lista de rezultate oferite de un motor de cautare, la cuvintele cheie. Practic, tanarul antreprenor…

- Astazi, pagina de Facebook a Ministerului Transporturilor si-a schimbat poza de coperta. In noua imagine apare o autostrada, care nu se afla insa in Romania, ci in Polonia in sud-vestul țarii, la frontiera cu Cehia....

- „A spus ca se cunosc, ca au colaborat, ca Lancrajan a colaborat bine cu SRI, ca au fost si momente in care au avut si dispute. Au fost momente in care Lancrajan viza o serie de persoane din SRI si a incercat sa explice si au fost tensiuni la momentul respectiv spunand ca este in competenta Parchetului…

- „A spus ca se cunosc, ca au colaborat, ca Lancrajan a colaborat bine cu SRI, ca au fost si momente in care au avut si dispute. Au fost momente in care Lancrajan viza o serie de persoane din SRI si a incercat sa explice si au fost tensiuni la momentul respectiv spunand ca este in competenta Parchetului…

- Potrivit expunerii de motive a hotararii CGMB, proiectul presupune amenajarea de catre Administratia Strazilor Municipiului Bucuresti a mai multor treceri de pietoni nesemaforizate care sa fie iluminate pe baza unor senzori, care vor detecta pietonii angajati in traversare si vor creste astfel gradul…

- Echipajul de descarcerare al Detasamentului de pompieri “Capitan Marchis Adrian” Baia Mare a intervenit marti seara pe strada Mihai Eminescu din municipiul Baia Mare in cazul unui accident rutier, anunta ISU Maramures pe pagina de Facebook . In urma accidentului a rezultat o victima, care a fost extrasa…

- "Cand cineva mi-a spus ca liderii Statului paralel au tradat Romania, mi-a venit greu sa cred! Nu puteam concepe ca, George Maior, Florian Coldea si echipa lor, s-au pus in slujba unei puteri straine, ca au promovat si protejat interesele acesteia impotriva intereselor noastre nationale. Nici acum…

- Membrul CNA l-a taxat pe profesorul Florin Diaconu, de la Universitate, dupa ce cadrul didactic a avut un incident cu doua studente musulmane. ”Un "cadru didactic" de la ditamai Universitatea s-a ofuscat pentru ca doua studente siriene au venit cu baticul pe cap la cursuri. Si le-a dat afara…

- Bogatii lumii nu inceteaza sa uimeasca, iar cand vine vorba despre masinile pe care le conduc, trei dintre cei mai cunoscuti miliardari demonstreaza ca banii pe care ii au nu ii determina sa isi cumpere masini scumpe, scrie Gandul. Fondatorul si CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, conduce o Acura TSX,…

- ”Sincere condoleanțe pentru cel care a fost colegul și directorul nostru, domnul GEORGE NEGRU! Colectivul indurerat!” este ultimul mesaj publicat pe pagina de Facebook a Omnia Turism. Printre nenumaratele mesaje de condoleanțe și despre omul George Negru, care era foarte apreciat, sunt și…