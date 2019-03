Stiri pe aceeasi tema

- Tudor Chirila ar putea sa ajunga in inchisoare in urma bataii in care a fost implicat. El a recunoscut miercuri, 27 martie, ca l-a lovit pe un barbat, dupa ce acesta i-ar fi adresat injurii. Polițiștii au fost chemați de urgența la locul scandalului, iar acum efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii…

- Actorul și cantarețul Tudor Chirila, 44 de ani, a fost implicat intr-un incident in centrul Capitalei. Incident insemnand ca artistul a primit injuraturi la foc automat de la o persoana pe care o cunoaștea din vedere, iar la schimb a dat bataie! Deranjat de remarcile agresive facute de un individ la…

- Tudor Chirila a revenit pe pagina sa de Facebook cu un nou mesaj dupa altercația in care a fost implicat, miercuri dimineața, și spune ca nu este mandru de ce a facut și ca este conștienta ca a fost un gest greșit. Scriindu-le celor care i-au transmis mesaje de incurajare și i-au spus ca este normal…

- Tudor Chirila a fost implicat, miercuri, intr-o altercatie in Capitala. Potrivit primelor informații, solistul trupei Vama s-a batut cu un alt barbat din cauza unor divergențe pe teme politice. Acesta din urma a solicitat interventia politiei. https://www.romaniatv.net/tudor-chirila-implicat-intr-o-bataie-cantaretul-s-a-ales-cu-dosar-penal-dupa-ce-a-fost-acuzat-ca-ar-fi-lovit-un-barbat_467377.html

- Actorul si cantaretul Tudor Chirila a fost implicat intr-o altercatie in zona centrala a Capitalei. Barbatul cu care a avut disputa si pe care il cunostea de mai mult timp a solicitat interventia politiei sustinand ca a fost lovit de artist.

- "Astazi, in jurul orei 11.00, prin apel 112, Sectia 1 Politia a fost sesizata de catre un barbat cu privire la faptul ca a avut o divergenta, cu un alt barbat, pe care il cunoaste de mai mult timp. Persoana a reclamat ca o fost lovita", anunta Politia Capitalei. La fata locului s-a deplasat un echipaj…

- Tudor Chirila este cunoscut ca unul dintre liderii informali ai mișcarii #rezist, fiind prezent adesea la protestele din Piața Victoriei. Tudor Chirila, legitimat la protest de un jandarm care "duhnea a alcool". Schimbul de replici dintre cei doi VIDEO "Astazi, in jurul orei 11:00,…