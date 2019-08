Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a criticat miercuri seara decizia președintelui Klaus Iohannis de a nu remania Guvernul condus de Viorica Dancila, precizand ca acesta și-a depașit atribuțiile."Klaus Iohannis a impins lucrurile mai departe decat trebuia. Deoarece s-a schimbat structura Guvernului, cei 3 miniștri…

- Avocatul Toni Neacșu considera ca urmeaza in politica o confruntare interesanta. El a apreciat miercuri, pe fondul ieșirii ALDE de la guvernare și pierderii majoritații guvernamentale de catre Guvernul PSD, ca președintele Klaus Iohannis nu-i poate numi legal miniștri pe Dana Garbovan, Șerban Valeca…

- Traian Basescu l-a criticat dur, la Realitatea TV, pe Klaus Iohannis prin decizia de a refuza remanierea Guvernului. Fostul președinte motiveaza ca Iohannis și-a depașit atribuțiile și ca, indiferent de votul din Parlament, Executivul va pica doar prin moțiune sau demisia premierului.Citește…

- La doua zile dupa ce ALDE a iesit de la guvernare, presedintele Klaus Iohannis va sustine, la ora 18.00, o declaratie de presa pe tema haosului guvernamental. PSD a ramas fara majoritate in Parlament, asadar Guvernul Dancila are zilele numarate. Opozitia a anuntat ca va depune motiune de cenzura.

- Victor Ponta se declara dispus ca partidul sau, ProRomânia, sa susțina un alt guvern sau sa „intre cu miniștri” la guvernare „daca trebuie”, argumentând ca trebuie sprijinita „orice soluție care sa rezolve criza cât mai repede”.„Exista…

- Vorbim despre o alianța politica ALDE-PRO Romania. Calin Popescu Tariceanu a anunțat ca vor forma o a treia forța politica in Parlament, dupa PSD și PNL, iar in perioada urmatoare vor avea loc intalniri pentru a fi stabilit proiectul politic al alianței ALDE-PRO Romania și protocolul de colaborare.…

- In jocul de poker, cacealmaua are loc atunci cand unul dintre jucatori blufeaza. Are carți slabe, dar lasa impresia ca sta foarte bine. Și marește potul, in speranța ca ceilalți se retrag. In politica, este același lucru. Iar domnul Klaus Iohannis, sfatuit de alții sau de capul lui, tocmai a executat…