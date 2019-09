Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat sambata, la Scoala de Vara a Tineretului National Liberal organizata in statiunea Venus, ca Romania are nevoie de implicarea tinerilor in toate domeniile de activitate.

- In perioada 12-15 septembrie, Tineretul Național Liberal (TNL) organizeaza Școala de Vara "Generatia ALTFEL", in stațiunea Venus, de pe litoralul Marii Negre. Președintele Klaus Iohannis va fi prezent maine la eveniment. El va avea discuții cu liberalii despre strategia de urmat in urmatoarea perioada.Amintim…

- Evenimentul va avea loc la complexul Mera Resort din stațiunea Venus, in perioada 12-15 septembrie, eveniment la care vor participa tineri liberali din toata țara. O delegație a TNL Vrancea, reprezentata de Alexandru Ciprian Epure – Președinte TNL Vrancea și Secretarul General al TNL Romania, Angela…

- Presedintele Klaus Iohannis incepe luni o vizita de lucru in SUA Foto: Arhiva/ Administratia prezidentiala Presedintele Klaus Iohannis începe, mâine, o vizita de lucru în Statele Unite, a doua din mandatul sau, dupa cea din iunie 2017. Pe agenda se afla dezvoltarea parteneriatelor…

- Donald Trump il va primi marți, 20 august, la Casa Alba, pe președintele Klaus Iohannis, potrivit Hotnews. „Cei doi lideri vor discuta despre cele mai bune modalitați de a raspunde numeroaselor provocari de securitate comune cu care se confrunta Statele Unite și Romania și modalitațile de a promova…

- In perioada 19-20 august, președintele Romaniei, Klaus Iohannis, se va afla in vizita oficiala la Washington, unde se va intalni cu președintele SUA, Donald Trump. Este cea de-a doua vizita a președintelui Iohannis in SUA, dupa cea din iunie 2017, atunci cand președintele Romaniei a fost primul…

- Proiectul „Smart School la Ciugud” a fost declarat caștigator in cadrul competiției „Țara lui Andrei”, iar comuna va primi finanțare pentru a realiza prima școala smart din mediul rural din Romania. Proiectul inițiat de comuna Ciugud a fost selectat din cele cateva zeci de proiecte intrate in finala,…