Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, joi, ca nu va lua o decizie in ceea ce priveste cea de-a doua remaniere guvernamentala, privind portofoliile de la Transporturi si Dezvoltare, decat dupa sarbatorile Centenarului si data de 1 Decembrie.

- Președintele Klaus Iohannis a sugerat, joi, intr-o declarație de presa susținuta inaintea reuniunii Consiliului European de la Bruxelles, ca va respinge propunerea ministrului justiției, Tudorel Toader, pentru șefia DNA. In plus, Iohannis nu a ratat ocazia sa atace din nou Guvernul și coaliția PSD –…

- Președintele Klaus Iohannis a facut o noua gafa de protocol, la Roma, dupa ce, in urma cu doua zile, s-a grabit sa plece, in alta direcție, de langa premierul Guseppe Conte, din fața garzii de onoare care prezenta onorul. De data aceasta, Klaus Iohannia a comis gafa la intalnirea cu primarul Romei,…

- Președintele Klaus Iohannis a fost protagonistul unei gafe de protocol, in timpul vizitei de stat pe care o efectueaza in Italia. „Cei care o criticau pe Viorica Dancila ca nu știe protocolul de stat, pot fi satisfacuți ca președintele Romaniei, cu o experiența de aproape 4 ani deja la nivel oficial,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, marti decretele de revocare din functia de ministru al educatiei nationale a lui Valentin Popa si de desemnare a Rovanei Plumb ca ministru interimar al educatiei nationale. “Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat marti, 2 octombrie a.c., urmatoarele…

- Curtea Constitutionala (CCR) a respins marti sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra modificarilor aduse legii privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), 317/2004. Dupa doua amanari, CCR a respins sesizarea sefului statului asupra Legii 317, pe motiv ca este…

- Președintele Klaus Iohannis a reușit sa-l “bata” chiar și pe fostul acționar de la Dinamo, Cristi Borcea la capitolul sumelor investite in accesoriile și vestimentația Primei Doamne. Dezvaluirea a fost facuta, sambata seara, in exclusivitate, de jurnalista Andreea Sava, in emisiunea „Descoperiți”, de…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca remierul Viorica Dancila a ignorat invitatia acestuia de a participa la consultarile de la Palatul Cotroceni, in legatura cu rectificarea bugetara, deși știa, inclusiv la momentul lansarii invitației, ca șeful Guvernului participa la o vizita oficiala,…