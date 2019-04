Iohannis, referendum justiție. PNL atacă raportul din Parlament: un fals "Raportul comisiilor este un fals. Raportul este falsificat in mod grosolan fata de votul si dezbaterile din comisie. Din nefericire, proiectul de hotarare contine cu totul si cu totul alt text. Sunt amestecate prevederi legate de referendumul consultativ solicitat de presedintele Iohannis si cu cele de referendum de modificare a Constitutiei. Astazi, documentul supus votului este unul fals. Presedintele are dreptul de a consulta Parlamentul. Comisiile au dat un aviz favorabil fara niciun amendament. Solicitam refacerea raportului", a afirmat Turcan in plenul Parlamentului. Vicepresedintele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

