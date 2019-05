Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca PSD a primit o sanctiune drastica din partea romanilor prin faptul ca a pierdut alegerile si a subliniat ca votul de la referendum si europarlamentare a "readus Romania in normalitate, in matca europeana". "Acest vot a facut ceva senzational, ceva ce nu au crezut multi ca se poate realiza - a readus Romania in normalitate, in matca europeana, a repus Romania pe o cale normala, democratica, europeana si este un rezultat senzational. (...) Sunt foarte bucuros si impresionat de modul in care au votat (n.r. - romanii) si faptul ca am avut la europarlamentare…