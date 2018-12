Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis i-a transmis luni o scrisoare prim-ministrului Viorica Dancila, prin care ii solicita agenda de lucru a fiecarei sedinte a Guvernului, informeaza Administratia Prezidentiala. ‘In vederea exercitarii prerogativelor stabilite de art. 87 din Constitutie, va solicit sa imi transmiteti…

- Noii miniștri din cabinetul Dancila depun juramantul la aceasta ora. Amintim ca, astazi, președintele Klaus Iohannis a respins propunerile pentru Ministerul Dezvoltarii și Ministerul Transporturilor. Astfel, Lia Olguța Vasilescu a ramas fara portofoliu in guvernul Dancila.In jurul orei 15,00,…

- Klaus Iohannis a participat la Gala Topului National al Firmelor, acolo unde a lansat noi atacuri la adresa Guvernului. Președintele acuza executivul condus de Viorica Dancila ca ”pompoasa creștere economica de 5,5%” e de doar 4%, iar deficitul a explodat fața de anul 2017.”Evoluția economiei…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a venit, marti, la Palatul Parlamentului, pentru a discuta cu presedintele PSD Liviu Dragnea, cu o zi inainte de decizia Curtii Constitutionale privind constituirea completelor de 5 judecatori. Ministrul a afirmat ca orice ministru poate fi remaniat, dar a spus ca…

- „Gandul meu se indreapta in aceste zile catre tinerii care și-au pierdut viața in tragicul incendiu din Clubul Colectiv și catre cei care au suferit in urma acestui cumplit incident. Societatea romaneasca va fi marcata mult timp de aceasta tragedie, care ne responsabilizeaza sa vedem onest cand lucrurile…

- Presedintele Klaus Iohannis, premierul Viorica Dancila si alti oficiali au participat joi, in Parcul Carol, la Mormantul Ostasului Necunoscut, la o ceremonie militara de depunere de coroane, cu ocazia Zilei Armatei Romane. Pe 25 octombrie se sarbatoreste in fiecare an Ziua Armatei Romane, pentru a comemora…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, inaintea reuniunii Consiliului European, ca Romania iși dorește sa intre in zona euro, lansand totodata un atac voalat la adresa guvernului.„Acest lucru va fi consemnat. Fara indoiala, trebuie sa facem diferența intre rezultatele concrete pe care…