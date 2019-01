Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, in marja deplasarii in Germania, seful statului va avea si o intalnire cu militarii romani care activeaza la baza militara NATO de la Geilenkirchen. Semnarea Tratatului franco-german de catre presedintele francez si cancelarul german va avea loc in Sala…

- Klaus Iohannis va participa, marti, la ceremonia de semnare a Tratatului de cooperare si integrare franco-german, care va avea loc la Aachen, in prezenta cancelarului Angela Merkel si a presedintelui francez Emmanuel Macron. Momentul semnarii Tratatului, de catre presedintele francez si cancelarul…

- Klaus Iohannis se va intalni, marti, la Aachen, in Germania, cu cancelarul Angela Merkel, presedintele Frantei Emmanuel Macron, dar si cu liderii europeni Donald Tusk si Jean-Claude Juncker la ceremonia de semnare a Tratatului de cooperare franco-german. Presedintele va merge intr-o vizita si la militarii…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa marti, 22 ianuarie a.c., la Aachen, Germania, la ceremonia de semnare a Tratatului de cooperare si integrare franco-german, la invitatia Cancelarului Republicii Federale Germania, Angela Merkel, si a Presedintelui Republicii Franceze, Emmanuel Macron.…

- Președintele Klaus Iohannis va participa marțea viitoare la ceremonia de semnare a tratatului franco-german care va avea loc in Aachen și la care vor fi prezenți și președinții Comisiei Europene și Consiliului European, Jean Claude Juncker și Donald Tusk, potrivit Hotnews. Cu acest prilej, Iohannis,…

- Președintele Klaus Iohannis va participa marțea viitoare la ceremonia de semnare a tratatului franco-german care va avea loc in Aachen și la care vor fi prezenți și președinții Comisiei Europene și Consiliului European, Jean Claude Juncker și Donald Tusk. Cu acest prilej, Iohannis, care reprezinta Romania…

- Președintele Klaus Iohannis va participa marțea viitoare la ceremonia de semnare a tratatului franco-german care va avea loc în Aachen și la care vor fi prezenți și președinții Comisiei Europene și Consiliului European, Jean Claude Juncker și Donald Tusk.Cu acest prilej, Iohannis, care…

- Joi, 19 ianuarie 2019, Romania a preluat oficial președinția Consiliului Uniunii Europene. La București erau așteptați Jean Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, Antonio Tajani, președintele Parlamentului European, Donald Tusk, președintele Consiliului European, dar și alți demnitari europeni.…