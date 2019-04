Iohannis discurs NATO. Gorghiu: Mizerabil ce a făcut coaliția PSD-ALDE ”In forța discursul Președintelui Iohannis la ședința solemna a Parlamentului. A nimerit acolo unde trebuia, in zona nevralgica, de se auzea de la PSD-ALDE din sala la cateva secunde cate un "au". Mizerabil a fost insa refuzul PSD-ALDE de a dezbate proiectul privind "DECLARAȚIA PARLAMENTULUI ROMANIEI cu ocazia aniversarii a 15 ani de la aderarea Romaniei la Alianța Nord Atlantica și a 70 de ani de existența a NATO". Pana și declarațiile adoptate in ședințele solemne ale Parlamentului au ajuns instrumente politice la cheremul PSD, folosite exclusiv dupa bunul plac al celor care vremelnic… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii vor adopta o declaratie, semnata de catre presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. La sedinta, care va incepe la ora 14.00, participa presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila. „Alaturarea Romaniei ca…

- Proiectul, initiat de presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu si Liviu Dragnea, precum si de deputatul PSD Mircea Draghici, a fost adoptat de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, pe 11 noiembrie 2018, potrivit Agerpres.Initiativa legislativa…

- Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au decis ca miercuri, incepand cu ora 14,00, plenul reunit al Parlamentului sa reexamineze proiectul bugetului de stat pe anul in curs, ca urmare a cererii presedintelui Iohannis. Conducerea celor două Camere ale Parlamentului a…

- Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au decis ca miercuri, incepand cu ora 14,00, plenul reunit al Parlamentului sa reexamineze proiectul bugetului de stat pe anul in curs, ca urmare a cererii presedintelui Iohannis. Conducerea celor doua Camere ale Parlamentului a stabilit…

- Parlamentul s-a reunit, vineri, in plen comun al celor doua Camere, pentru a da votul final pe proiectul legii bugetului de stat pe 2019. Dupa o saptamana de foc, cu dezbateri care au durat pana la 3 dimineata, in comisiile de specialitate, si pana la miezul noptii, in plen, deputatii si senatorii mai…

- Liviu Dragnea a declarat miercuri, la o zi dupa ce PSD a anunțat „o noua lovitura pe plan international” a liderului social-democrat, ca nu va participa la a 67-a ediție a „Micului dejun cu rugaciune”, care se organizeaza la Washington.„Nu plec în SUA, am…

- Alina Gorghiu afirma ca "presedintele vegheaza", referindu-se la afirmatiile facute vineri, 4 ianuarie, de catre Klaus Iohannis. Iata ce a scris Alina Gorghiu pe pagina sa de Facebook: "A intrat PSD in trepidații dupa declarațiile de astazi ale Președintelui Iohannis. Atat de previzibil!…

- Proiectul bugetului de stat, prioritate centrala pentru Guvern Proiectul bugetului de stat va fi, luna aceasta, o prioritate centrala pentru Guvern. Într-o serie de declaratii recente, premierul Viorica Dancila dezvaluia ca bugetul este deja creionat si îsi exprima speranta de…