- Fostul premier al Romaniei, Victor Ponta, a comentat pe marginea ordonaței de urgența data de Guvern la sfarșitul anului trecut, prin care sunt impuse taxe noi pentru companii. "S-au facut greșeli uriașe, s-au distrus echilibre, s-a stricat o imagine in zona de guvernare și asta ne va costa pe termen…

- „Mai avem si presedintia Uniunii si nu avem buget. Cica trebuie sa gestionam bugetul Uniunii Europene, dar nu suntem in stare sa-l facem pe al nostru. Suntem, dupa cunostinta mea, singura tara din Uniunea Europeana care, de la 1 ianuarie, a inghetat salariile si pensiile si suntem tot pe primul loc…

- "Am depus la Parlament doua proiecte de lege. Unul spune ca, daca se ingheata pensiile pana la 1 septembrie, indexarea pensiilor, sa se inghete si indexarea indemnizatiilor pentru alesi demnitari si asa mai departe. Nu zic ca eu nu vreau salariu mai mare, dar nu mi se pare corect sa-i ingheti pensia…

- Seful Guvernului a declarat, intr-o emisiune la Romania TV, ca are o relatie buna atat cu liderul PSD, cat si cu liderul ALDE, precizand ca nu este premier "in nume personal". "Cu domnul Dragnea am o relatie buna din mai multe puncte de vedere. Noi suntem un guvern politic. Suntem sustinuti…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a precizat, intr-o emisiune la B1 TV, ca atitudinea UDMR este contrara sondajelor de opinie potrivit carora doar 4 la suta din electoratul maghiar are incredere in presedintele PSD, Liviu Dragnea. „Lucrurile sunt clare, UDMR nu poate sa induca opinia publica in eroare,…

- „Daca se va da ordonanța pe amnistie și grațiere, se vor intampla doua lucruri: 1 - Dispare poliția politica. Dispare, pentru ca nu mai poți sa spui cuiva ca in 2000, toamna, nu știu ce ai facut și hai sa iți facem dosar penal. 2 – Președintele nu mai are rost sa candideze. Practic, trebuie sa desemneze…

- Intalnirea are loc in contextul anuntului facut de premier cu privire la oportunitatea unei ordonante de urgenta referitoare la Codurile penale, potrivit Agerpres. Pe 10 decembrie, Viorica Dancila afirma ca a existat o discutie in PSD despre adoptarea unei ordonante de modificare a Codurilor.…

- ”Mie mi s-a parut interesant cum a legat el prelungirea aceasta a Senatului de a nu vota. Ma mir ca a reușit sa faca aceasta corelație, dar mi se pare un raspuns oarecum bun, facand așa o paralela, fiind situațiile totuși diferite, dar a ales sa arunce cumva in ograda Partidului Social Democrat ideea…