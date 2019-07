Iohannis, cerere desfiinţare SIIJ. Norica Nicolai: Argumente jalnice. Constrânge instituțiile statului român "Klaus Iohannis a susținut azi, de la tribuna Administrației Prezidențiale, teza anomaliilor bune și anomaliilor rele pentru justiția din Romania. Domnul președinte a reluat argumentele prezentate de prietenii din PNL și USR cu privire la desființarea Secției speciale pentru investigarea magistraților spunand despre aceasta ca este, nici mai mult nici mai puțin decat o anomalie. Insa, pentru președinte nu reprezinta o anomalie a justiției din Romania o secție in subordinea DNA care a facut mii de dosare magistraților, pentru Iohannis nu inseamna anomalie toate abuzurile care s-au petrecut in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

