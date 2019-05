Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor masuri de recuperare a debitelor reprezentand indemnizatie pentru cresterea copilului, informeaza Administratia Prezidentiala.



Actul normativ a fost adoptat, in 3 aprilie, de Camera Deputatilor in calitate de for decizional.



Obiectul de reglementare al legii il reprezinta modificarea si completarea OUG 111/2010, in sensul acordarii indemnizatiei…