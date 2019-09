Stiri pe aceeasi tema

- "Am constatat ca unul dintre candidatii la prezidentiale – Klaus Iohannis – a preluat tema mea principala de campanie, de la alegerile pentru prezidentiale, din 2004. Tema preocuparii pentru „normalitate” a fost prezentata in numeroase documente si conferinte pe care le-am sustinut in perioada…

- Calin Popescu-Tariceanu a declarat, pentru Antena 3, ca PSD a incercat sa produca o ruptura in interiorul ALDE printr-o ”agresiune fara seaman” și i-a avertizat pe social-democrați ca daca vor razboi, ALDE este dispus sa-l poarte. Fostul președinte al Senatului a apreciat ca tentativa PSD de a-l impune…

- Sociologul Marius Pieleanu a apreciat miercuri, la Antena 3, ca președintele Klaus Iohannis are interesul electoral ca Viorica Dancila sa ramana premier cat mai mult timp. El a zis, inainte ca șeful statului sa anunțe la ora 18.00 daca accepta remanierea și miniștrii interimari, ca Iohannis va incerca…

- Premierul Viorica Dancila va participa astazi la receptia organizata cu prilejul Zilei Nationale a Republicii Franceze la Ambasada Franței. De la eveniment lipsește insa Klaus Iohannis, care potrivit surselor Antena3 nu s-ar afla in București.Printre invitați sunt Laura Codruța Kovesi, Adrian…

- Intrebat daca ar accepta sa fie prim-ministru, la propunerea lui Klaus Iohannis, in cazul in care va trece moțiunea de cenzura, Rareș Bogdan a raspuns: ”Am un respect deosebit pentru președintele Romaniei, pe care il cunosc inca din al doilea mandat de primar al Sibiului, am fost langa domnia…