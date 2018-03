Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii se reuneste marti in sedinta, la Palatul Cotroceni, pe ordinea de zi aflandu-se si principalele obiective pentru acest an ale institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale. Sedinta CSAT, condusa de presedintele Klaus Iohannis, va avea loc incepand cu…

- Marit, începând cu ora 12:00, la Palatul Cotroceni, are loc o noua ședința a Consiliului Suprem de Aparare a Țarii. Este prima sedinta CSAT la care participa premierul Viorica Vasilica Dancila.

- Fostul presedinte Traian Basescu spune ca in sedintele Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) nu au fost aprobate niciodata protocoale de colaborare institutionala in mandatele sale, adaugand ca este convins ca nici in mandatul lui Klaus Iohannis nu s-a intamplat acest lucru. Basescu a adaugat…

- ”Daca nu a existat baza legala și nici macar decizie CSAT, nu vorbim de un abuz in serviciu, infracțiunea cea mai draga binomului?” a scris Lia Olguța Vasilescu, ministru al Muncii, pe Facebook. Intrebarea ridicata de Lia Olguța Vasilescu vine in contextul in care președinția a transmis:…

- In urma afirmațiilor vehiculate recent in spațiul public referitoare la protocoale secrete incheiate intre Serviciul Roman de Informații și alte instituții, in baza unor Hotarari ale Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, precum și la declasificarea acestora, Administrația Prezidențiala a remis un comunicat…

- Administrația Prezidențiala a transmis, vineri, intr-un comunicat de presa, ca CSAT nu a impus incheierea unor protocoale, acordurile fiind realizate la cererea SRI sau a altor institutii, motiv pentru care responsabilitatea de desecretizare a acestora nu intra in responsabilitatea Consiliului Suprem…

- "Prin deciziile Consiliului Suprem de Aparare a Tarii sau pentru punerea in aplicare a prevederilor acestora, nu s-a stabilit in mod concret si nu s-a impus incheierea unor protocoale intre institutiile statului roman. (...) La nivelul CSAT, au fost aprobate doar directii de actiune si masuri generale…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii nu a aprobat, prin Hotarari, incheierea unor protocoale intre Serviciul Roman de Informatii si Directia Nationala Anticoruptie sau intre Serviciul Roman de Informatii si alte entitati ale statului si nu a stabilit, prin prevederile hotararilor aprobate, atributii…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) nu a aprobat, prin Hotarari, incheierea unor protocoale intre SRI si DNA sau intre SRI si alte entitati ale statului. Protocoalele au fost incheiate fie la solicitarea SRI, fie la solicitarea celorlalte entitati implicate, in baza unor prevederi ale legilor…

- Prin deciziile Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) sau pentru punerea lor în aplicare nu s-a stabilit în mod concret și nu s-a impus încheierea unor protocoale între instituțiile statului român, se

- Marți, 20 martie, incepand cu ora 12:00, la Palatul Cotroceni, va avea loc ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, condusa de președintele Klaus Iohannis. Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la: • Activitatea desfașurata…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se reuneste marti, 20 martie, pe ordinea de zi fiind subiecte referitoare la activitatea in 2017 a institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale.

- Presedintele va conduce, martea viitoare, la Cotroceni, o reuniune a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii. Intrevederea din 20 martie, despre care dispre Cotroceni s-a anuntat ca urmeaza sa inceapa la ora 12, va fi prima la care vor participa premierul dancila si ministrii Cabinetului sau cu responsabilitati…

- Administratia Prezidentiala anunta ca, marti, 20 martie, la ora 12.00, va avea loc sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), fiind discutate chestiuni de securitate nationala din perspectiva activitatii pe 2017, dar si privind obiective pentru 2018.

- Marti, 20 martie a.c., incepand cu ora 12:00, la Palatul Cotroceni, va avea loc sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, condusa de catre Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, informeaza Administratia Prezidentiala. Pe ordinea de zi a sedintei sunt incluse subiecte referitoare la: Activitatea…

- Marți, 20 martie a.c., incepand cu ora 12:00, la Palatul Cotroceni, va avea loc ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, condusa de catre Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis. Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la: Activitatea desfașurata de catre…

- Ye Jianming, proprietarul companiei China Energy Fund Committee (CEFC), cu sediul in Shanghai, a fost arestat preventiv la inceputul lunii martie, au declarat surse citate de publicatiile Caixin si South China Morning Post. Arestarea lui Ye Jianming a fost ordonata direct de presedintele Chinei,…

- Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, considera ca prima ședința din acest an a Consiliului Suprem de Securitate (CSS) nu este legala, daca decretul de modificare a componenței CSS a fost publicat în Monitorul Oficial abia vineri. „Daca decretul de modificare a componenței…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, se va adresa oficial Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) si Consiliul Europei impotriva actiunilor Romaniei, care, in opinia sa, ar prezenta "riscuri pentru statalitatea Republicii Moldova', informeaza miercuri Radio Chisinau si Deschide.md."Atunci…

- În urma ședinței Consiliului Suprem de Securitate, convocate de Igor Dodon, șeful statului a ca „CSS este profund îngrijorat de posibilele acțiuni de destabilizare care ar putea sa aiba loc în perioada 24-27 martie”. În legatura cu aceasta, președintele…

- Zis și facut! Președintele Parlamentului, Andrian Candu, premierul Pavel, ministrul Apararii și cel al Afacerilor Interne au boicotat ședința Consiliului Suprem de Securitate, convocata de Igor Dodon.

- REZULTATE SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2018 "Subiectele sunt elaborate de catre specialistii Centrului National de Evaluare si Examinare (CNEE), in mod similar cu modelele publicate pe subiecte.edu.ro si sunt proiectate astfel incat tratarea lor sa valorifice capacitatile elevilor pe temele prevazute…

- Presedintele PDM, oligarhul Vlad Plahotniuc, a anuntat ca la nivelul conducerii de partid s-a luat decizia de a recomanda membrilor Guvernului si Parlamentului sa nu participe la sedinta Consiliului Suprem de Securitate (CSS), convocata de catre Igor Dodon.

- Membrii Guvernului si Parlamentului nu vor participa maine, 7 martie, la sedinta Consiliului Suprem de Securitate (CSS), convocata de presedintele Igor Dodon. Anuntul a fost facut astazi de liderul democratilor, Vlad Plahotniuc, spunand ca decizia a fost luata la sedinta de la…

- Elevii de clasa a VIII-a încep astazi simularea pentru evaluarea naționala 2018, prima proba fiind de limba româna. Iata modele de subiecte și barem, potrivit variantelor publicate de edu.ro. În perioada 5-7 martie, Ministerul Educației Naționale organizeaza simularea pentru…

- Igor Dodon, presedintele Republicii Moldova, a criticat, miercuri, planurile Guvernului de la Chisinau privind achizitionarea de armament de la state membre NATO, adaugand ca va discuta acest subiect in cadrul Consiliului Suprem de Securitate, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Urmatoarea sedinta a Consiliului Suprem de Securitate ar putea avea loc miercuri, 28 februarie, a anuntat presedintele Igor Dodon in cadrul emisiunii „Glavnii vopros” de la NTV Moldova, transmite IPN.

- Urmatoarea ședința a Consiliului Suprem de Securitate ar putea avea loc miercuri, 28 februarie. Anunțul a fost facut de președintele Igor Dodon in cadrul emisiunii „Glavnii vopros” de la postul de televiziune NTV Moldova, transmite IPN. Șeful statului susține ca a expediat aceasta propunere conducerii…

- Urmatoarea sedinta a Consiliului Suprem de Securitate ar putea avea loc miercuri, 28 februarie, a anuntat presedintele Igor Dodon in cadrul emisiunii „Glavnii vopros” de la NTV Moldova, transmite IPN.

- Ministrul Apararii, Eugen Sturza, susține ca a fost inclus de președintele Igor Dodon in componența Consiliului Suprem de Securitate, noteaza Noi.md. Asta in ciuda poziției exprimate anterior de președinte precum ca nu-l va recunoaște pe Sturza in calitate ministru al Apararii. In cadrul unei emisiuni…

- De atata amar de vreme, atat Lucian Pahontu, cat mai ales Marian Hapau stateau barem linistiti cu privire la Consiliul Suprem de Aparare al Tarii, stiind ca de aici nu au cum sa se astepte la vreun cutit varat in spate. Cel putin atata timp cat consilierul prezidential pe probleme de securitate nationala,…

- Președintele Igor Dodon ar putea semna saptamina viitoare decretul cu noua componența a Consiliului Suprem de Securitate. Totodata, imediat ce va fi aprobata, va convoca o ședința Consiliului la care se va discuta și despre declarația simbolica de unire cu Rominia semnata deja de citeva localitați din…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea vine cu noi argumente și noi detalii in scandalul declanșat impotriva Serviciului de Protecție și Paza. Dragnea afirma raspicat ca nu intenționeaza sa mute serviciul de sub aripa președintelui Romania, dar ca Iohannis este el insuși in pericol, fiind o problema de securitate...

- Liviu Dragnea, președintele PSD, renunța la discursul voalat și il ataca direct pe directorul SPP, generalul Lucian Pahonțu, pe care il acuza ca și-a depașit atribuțiile prin faptul ca strange informații despre oameni politici și se implica in viața interna a partidelor.„Nu am incerere in…

- Președintele Igor Dodon ar putea semna saptamâna viitoare decretul cu noua componența a Consiliului Suprem de Securitate și imediat ce va fi aprobata, va convoca o ședința Consiliului la care se va discuta și despre declarația simbolica de unire cu România semnata deja de câteva…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, spune ca Fortele Navale Romane vor fi dotate cu trei submarine, printr-un proiect de inzestrare a Armatei care va fi prezentat in Consiliul Superior de Aparare a Tarii si in Parlament, dupa ce vor fi stabiliti parametrii tehnici. El estimeaza ca programul pentru cele…

- Pavel Filip a anuntat ca va participa la sedinta Consiliului Suprem de Securitate (CSS), convocata de catre Igor Dodon. Desi presedintele tarii a dispus intrunirea Consiliului pentru a lua atitudine fata de actiunile unionistilor „indreptate impotriva suveranitatii, independentei si integritatii teritoriale…

- Șeful statului, Igor Dodon, a anunțat in aceasta saptamina ca va convoca in scurt timp ședința Consiliului Suprem de Securitate, pentru a examina declarațiile unioniste semnate de mai mulți aleși locali, noteaza NOI.md. Intrebat daca va merge la ședința CSS, premierul Pavel Filip a raspuns afirmativ.…

- Procurorii "verifica posibila implicare a SPP in activitatea Guvernului" Viorica Dancila și Liviu Dragnea. Foto: Agerpres Parchetul General a început verificari dupa ce presedintele PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat pe seful Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu ca s-ar fi implicat…

- Premierul a nuntat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca nu vrea sa beneficieze de protectia SPP. "Inca de luni seara, am transmis Serviciului de Paza și Protecție ca nu vreau sa beneficiez de protecție. Ințeleg ca toți miniștrii au aceasta opțiune și am comunicat deja acest lucru.…

- Ordinea de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia din data de 25 ianuarie 2018, ora 17.00, este urmatoarea: I . PROIECTE DE HOT RARI privind : Trecerea unor imobile din domeniul public al UAT Medgidia si administrarea Consiliului Local Medgidia in domeniul public al Judetului…

- "In momentul de fata, PSD arata ca nu isi poate pastra un prim-minstru mai mult de sase luni. In acest fel este afectata una din mantrele de baza ale partidului si anume ca PSD este partidul organizarii, al disciplinei si al stabilitatii. Separat de acest lucru, indiferent care este propunerea cu…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, transmis luni Agerpres, seful statului a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG 66/2017 privind stabilirea unor masuri in domeniul cercetarii-dezvoltarii-inovarii si producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice…

- 'Au iesit trei legi foarte contestate, contestate nu numai de Opozitie, ci si de ICCJ, care a analizat aceste legi si a considerat ca nu se incadreaza in cadrul constitutional din Romania. Eu, presedintele Romaniei, regret ca s-a ajuns in Romania in aceasta situatie in care legile Justitiei, care…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Dupa doua-trei saptamani de intense investigații, purtatorul de cuvant SRI ne face o informare de o importanța cardinala. Legata de proveniența faimosului dispozitiv de interceptare montat in locuința ministrului de Interne Carmen Dan. Dezvaluirea este pe masura dimensiunii,…

- Aflat la Parlament si raspunzand unor intrebari ale presei, Mihai Tudose a facut referire si la ultima data in care a stat de vorba cu primul om in stat. “Ultima data am vorbit cu dl presedinte la CSAT, atunci a fost si discutia despre Buget”, a dezvaluit premierul. Ultima sedinta a Consiliului Suprem…