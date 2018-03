Ioana Enache, Amway: Portofoliul companiei se va extinde in continuare in functie de tendintele din pietele internationale

Stiri pe aceeasi tema

- Ovidiu Neculai Avadanei, student al Facultatii de Matematica de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC), a obtinut trofeul Olimpiadei Sud-Est Europeana de Matematica (SEEMOUS), la care au participat studenti din 21 de universitati din sapte tari - Argentina, Bulgaria, Cehia, Grecia, Romania,…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) si Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD) au lansat un nou program de consiliere pentru a ajuta intreprinderile mici si mijlocii din Grecia, Bulgaria si Romania sa creasca si sa creeze locuri de munca, potrivit Rador, care citeaza New York Times.

- Compania de curierat expres si coletarie DPD Romania a lansat Express Regional, un serviciu de livrare rapida de plicuri si colete door to door spre Bulgaria, Ungaria si Grecia. Prin DPD Express Regional, timpul de livrare va fi: 24-48h pentru Bulgaria, 48h pentru Ungaria si 48-72h…

- Retailerul grec Jumbo a inaugurat un nou magazin in Bucuresti, in suprafata de 11.460 de metri patrati. Reteaua Jumbo din Romania a ajuns astfel la noua magazine, un numar egal cu cel al magazinelor retailerului de jucarii din Bulgaria. Reteaua mai cuprinde 51 de magazine Jumbo in Grecia si cinci…

- O actiune ampla organizata de politistii de frontiera romani si bulgari a dus la descoperirea a 13 cetateni irakieni si iranieni, imigranti ilegali, care incercau sa intre in Romania. Echipe de control formate din polițiști de frontiera din cadrul Serviciului Combaterea Migrației Ilegale și Infracționalitații…

- Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, la PTF Negru Voda – Kardam, echipe de control formate din politisti de frontiera din cadrul Serviciului Combaterea Migratiei Ilegale si Infractionalitatii Transfrontaliere al Garzii de Coasta si din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Negru Voda, impreuna…

- Agentia Pandorra Story Style anunta lansarea evenimentului international fenomen Legion Run in data de 16 iunie 2018 la Divertiland Waterpark. Legion Run este un brand care creste rapid in numar de evenimente si participanti, desfasurandu-se pana acum in Franta, Grecia, Ungaria, Bulgaria,…

- Cehia este tara cu cea mai mica rata a somajului din cadrul Uniunii Europene, la nivelul de 2,4%, comparativ cu media comunitara de 7,3%. Rata somajului a fost, in ianuarie, de 2,4% in Cehia, de 3,8% in Ungaria, de 4,5% in Polonia si de 4,6% in Romania. In Austria, rata somajului a fost in ianuarie…

- Cehia are cea mai mica rata a somajului din cadrul Uniunii Europene, la nivelul de 2,4%, comparativ cu media comunitara de 7,3%, anunta Oficiul european pentru statistica (Eurostat), citat de site-ul agentiei ANSA. Rata somajului a fost, in ianuarie, de 2,4% in Cehia, de 3,8% in Ungaria,…

- Deschiderea oficiala a competitiei va avea loc astazi, de la ora 11, in Aula Universitatii „Gh. Asachi" din corpul din Copou, urmand ca, mai apoi, pana pe data de 4 martie, studenti din Argentina, Bulgaria, Cehia, Grecia, Romania, Rusia si Turkmenistan sa participe la probele competitiei. „Suntem deosebit…

- In zilele de 23 - 24 februarie 2018, Romania a fost pentru prima oara gazda unei competiții de schi de nivel internațional, la care au participat peste 80 de atleți, copii și cadeți, din 10 țari cu tradiție in schiul alpin. Stațiunea montana Poiana Brașov a oferit partiile sale din masivul Postavaru,…

- „Afacerea din Romania are cel mai mare ritm de crestere din cadrul grupului la nivel international. Aici este un moment foarte bun pentru dezvoltarile din comert, afacerea pe plan local este in crestere. Este locul potrivit in care sa ne aflam”, declara Vassilis Stavrou. Lucreaza in cadrul afacerii…

- Este pentru a doua oara cand TUIASI este gazda acestei competitii, in Iasi fiind asteptati sa ajunga inca de pe 27 februarie zeci de studenti de la 21 de universitati din sapte tari - Argentina, Bulgaria, Cehia, Grecia, Romania, Rusia si Turkmenistan. Deschiderea oficiala a competitiei va avea loc miercuri,…

- Romanii care au vizitat saptamana trecuta Targul de Turism si-au cumparat, in special, vacante pentru concediul din vara, potrivit bilantului facut de touroperatorul Christian Tour. Cele mai cautate destinatii au fost Grecia, Turcia, Spania si Bulgaria. Si destinatiile din Romania (statiunile de…

- Popularitatea Bulgariei ca destinatie turistica sporeste constant iar numarul turistilor straini care viziteaza tara creste in fiecare an, statisticile pe 2017 indicand ca 8,882 milioane de vizitatori straini au venit in Bulgaria, in crestere cu 7,6% fata de 2016, a anuntat vineri ministrul Turismului,…

- Romania s-a situat și in 2017, la fel ca in 2016, pe locul 25 din 28 in Uniunea Europeana, in ceea ce priveste perceptia gradului de coruptie, arata un clasament intocmit de Transparency International. Acesta este un clasament al gradului de coruptie in sectorul public, asa cum este perceput de mediul…

- Un cutremur de magnitudine 4,6 a avut loc in aceasta dimineata in Bulgaria, in apropiere de orasul Asenovgrad din sudul tarii. Seismul s-a petrecut in jurul orei 1:40, la o adancime de doar 10 kilometri, destul de aproape de suprafata. Potrivit Centrului Seismologic Euro-Mediteranean, miscarea de pamant…

- In cadrul actiunii KA 1 – mobilitati ale tinerilor - a programului Erasmus+, Asociatia ODEN NEHOIU anunta inceperea saptamanii de activitati a schimbului de tineri “ADD,TAG,PROTECT,RESPECT ". Activitatile vor avea loc la Vila Cristina Busteni in perioada 21 februarie-2 martie 2018 si vor reuni 42 de…

- Clubul Sportiv Coltea 1920 Brasov reprezinta Romania in proiectul international Briswa, „The Ball Rolls In The Same Way For All”. Este vorba despre un proiect initiat de Universitatea Sapienza din Roma si in care sunt implicate sase tari, Italia, Grecia, Romania, Bulgaria, Ungaria si Serbia.…

- „Exista, intr-adevar, o anumita diferențiere pe anumite poziții fundamentale ale Uniunii Europene (UE), in care țarile din Europa Centrala și de Est, cum e Polonia, au opinii diferite. Una din aceste teme, pe care o știm cu toții, este problema imigranților și a cotelor pentru primirea de imigranți.…

- România a împrumutat 2 miliarde de euro de pe pietele internationale de capital. Analistul economic Dragos Cabat spune ca banii sunt necesari pentru ca România nu a atras suficiente fonduri europene. ”Este bine ca am iesit din nou pe pietele…

- Romania a imprumutat 2 miliarde de euro de pe pietele internationale prin intermediul a doua noi emisiuni de obligatiuni, pe 12 si 20 de ani, scrie profit.ro. Potrivit publicatiei, interesul investitorilor a fost semnificativ, cu subscrieri de 5,3 miliarde de euro, in contextul in care Romania plateste…

- Romania a intrat pe pietele internationale pentru prima data in 2018, facand un pas spre atingerea obiectivului sau de a creste anul acesta suma atrasa de la investitorii straini la 5 miliarde de euro (6,2 miliarde de euro), scrie Bloomberg. Romania a iesit cu doua tipuri de obligatiuni: una pe o perioada…

- Romania se afla pe ultimul loc in UE in "Indexul democratiei in 2017" Foto:eiu.com Într-un raport publicat ieri, de Economist Intelligence Unit, divizia de cercetare si analiza a grupului The Economist, intitulat "Indexul democratiei", sunt analizate 156 de tari la cinci…

- Potrivit unui raport al ”fericirii mondiale” - ”World Happiness Report”, o inițiativa a ONU, statul cu cea mai fericita populație este Norvegia. Țara nordica a obținut cel mai bun scor la toate aspectele luate în considerare de analiști, printre care venitul real…

- Bulgaria a fost vizitata anul trecut de 8,88 de milioane de turisti straini, o crestere de 7,6% fata de 2016, cei mai multi vizitatori fiind din Grecia (1,16 milioane) si Romania (1,14 milioane), a anuntat luni Ministerul Turismului, transmit BTA, Novinite si Xinhua, informeaza AGERPRES . Pe locurile…

- In timp ce televizoarele sunt ocupate cu certuri politice, economia isi vede de mersul ei si, daca stii unde sa te uiti, poti anticipa riscurile in fata carora e bine sa te pui la adapost. Romanii au o vorba. Cand doi oameni iti spun ca ai baut prea mult, te duci sa dormi. Cand Banca Nationala a Romaniei…

- Cele mai multe ore pe saptamana - 42 - muncesc angajatii din sectorul minier si cei care lucreaza in cariere (de piatra, marmura, nisip), iar cele mai putine - 38,1 - cei din domeniul educatiei.Cea mai lunga saptamana de munca este in Marea Britanie, iar cea mai scurta in Danemarca (singura…

- Datoria guvernamentala a Romaniei se situa, la sfarsitul trimestrului trei din 2017, la 35,7% din PIB, in scadere fata de nivelul de 36,3% din PIB inregistrat in perioada similara din 2016, arata datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Comparativ cu trimestrul trei din 2016, trei…

- Comparativ cu trimestrul trei din 2016, trei state membre UE au inregistrat in perioada iulie - septembrie 2017 o crestere a datoriei guvernamentale ca raport din PIB, in timp ce in 24 state membre (inclusiv in Romania) datoria guvernamentala a coborat iar in Letonia a ramas stabila. Cel mai…

- Premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara detine presedintia semestriala prin rotatie a Uniunii Europene, a avut luni la Sofia o intalnire de lucru cu omologul sau ceh Andrej Babis, care a pledat pentru aderarea la spatiul Schengen a Bulgariei, dar si a Romaniei si Croatiei, informeaza BTA.In…

- Potrivit unui studiu publicat joi de Eurostat, care citeaza date din 2016, aproape 14% dintre romani susțin ca nu reușesc sa iși incalzeasca locuințele corespunzator. Aceasta cifra plaseaza Romania pe locul 7 in topul principalelor tari din UE dupa procentul populatiei care intampina dificultati in…

- Daca la jumatatea secolului trecut Romania era considerata o țara rurala, in timpul comunismului, pana in urma cu 29 de ani, s-a incercat o industrializare forțata. Dupa evenimentele din 1989, industrializarea a incetat, industria romaneasca a disparut, iar acum am devenit o forța in agricultura și…

- In 2016, gospodariile din Uniunea Europeana (UE) au alocat 4,9% din cheltuielile totale de consum pentru imbracaminte și incalțaminte. Asta inseamna o cheltuiala totala de 395,4 miliarde euro sau echivalentul a 800 de euro pe cap de locuitor UE. De altfel, la nivel european, cheltuielile anuale pentru…

- Situatia variaza in randul statelor membre UE, cea mai mare pondere a persoanelor care sustin ca nu sunt in masura sa isi incalzeasca locuinta se inregistra in Bulgaria (39%), urmata de Lituania si Grecia (ambele cu 29%) si Cipru (24%). Pe de alta parte, mai putin de 2% din populatie se confrunta cu…

- Gospodariile din Uniunea Europeana au alocat anul trecut, in medie, 4,9% pentru imbracaminte si incaltaminte din cheltuielile totale de consum, pe ultimele pozitii in randul statelor membre fiind gospodariile din Bulgaria si Romania, care au alocat 3,2%, respectiv 3,4% din cheltuieli pentru imbracaminte…

- Principalul obiectiv al FRF in 2018 va fi un inceput cat mai bun al primei reprezentative in Liga Natiunilor, care sa se finalizeze cu o calificare la EURO 2020. „In plan sportiv, ne dorim, fireste, un parcurs al echipei nationale in Liga Natiunilor care sa se finalizeze cu calificarea la EURO 2020…

- Ministerul Finanțelor intenționeaza sa imprumute anul viitor circa 4,5-5 miliarde euro (echivalent) de pe pietele externe, in functie de conditii si oportunitati, cu peste 60% fata de nivelul atras in 2017, iar de la bancile din Romania vrea sa se ...

- Finantele intentioneaza sa imprumute anul viitor circa 4,5-5 miliarde euro (echivalent) de pe pietele externe, in functie de conditii si oportunitati, cu peste 60% fata de nivelul atras in 2017, iar de la bancile din Romania vrea sa se finanteze cu 48-50 miliarde lei, nivel similar cu cel propus pentru…

- Deși pare incredibil, in Romania exista un oraș care a reușit sa surclaseze metropole celebre la capitolul nivel de trai, și nu e vorba de București! In topul alcatuit de catre site-ul numbeo.com se afla destul de sus si o metropola din Romania. Criteriile luate in calcul la realizarea acestui…

- In țari ca Romania, Grecia, Bulgaria, Craiunul se sarbatorește pe 25 decembrie. Rusia, Serbia sau Ierusalim serbeaza pe 7 ianuarie. Ion Andronache, student la Academia de Teologie Ortodoxa din Chișinau vorbește despre data cand trebuie sa sarbatorim Craciunul.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din Romania informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, in conformitate cu datele oferite de Serviciul National de Meteorologie, in perioada 17 - 18 decembrie 2017, sunt prognozate furtuni si ploi torentiale, in vestul…

- Prestigioasa publicația de economie Bloomberg a avut in ediția online un articol de prima pagina care vorbește pe scurt despre contradicțiile din economia Romaniei. Jurnaliștii subliniaza faptul ca in ciuda unei creșteri economice record pentru spațiul economic, realitatea de pe teren in țara noastra…

- Conform Eurostat, persoanele care se confrunta cu deprivarea materiala nu au mijloacele necesare pentru cel putin cinci puncte din aceasta enumerare: cheltuieli neasteptate, o saptamana de vacanta in fiecare an departe de casa, evitarea restantelor (la plata creditului ipotecar, a ratelor, a chiriei…