Ioan Slavici, spion al Imperiului Austro-Ungar? DOCUMENT din 1917 Ioan Slavici, spion al Imperiului Austro-Ungar? DOCUMENT din 1917 Un document, din 1917, publicat in lucrarea „Cartea de aur a Centenarului Marii Uniri” a istoricului Bogdan Bucur, contine un nume rasunator din literatura romaneasca: Slavici Ioan. Acest document contine 4 dosare ce au fost studiate de autor, dosarele fiind despre spioni si suspecti de spionaj in favoarea Puterilor Centrale, cu care Romania era in razboi. Un raport al serviciilor secrete române din 1917 îl trece pe marele scriitor român, Ioan Slavici, drept spion sau suspect de acte de spionaj pe teritoriul… Citeste articolul mai departe pe ziuadecj.ro…

Sursa articol si foto: ziuadecj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua s-au dus deja. Cat zile libere avem in 2018 In acest an vom avea mai mult de zece zile libere. Primele doua au fost 1 si 2 ianuarie. Zilele libere în 2018 sunt: 1 ianuarie, 2 ianuarie - Anul Nou 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române 8 aprilie 2018…

- S-au schimbat banii. Cum arata noii LEI pusi in circulatie de BNR BNR a pus in circulatie, incepand cu 1 ianuarie 2018, bancnote si monede cu noua stema a tarii, care include coroana pe capul acvilei de aur. Bancnotele cu noua stema vor avea înscrisa pe avers data de "1 ianuarie 2018".…

- Secretarul general al Consiliului Europei a trimis o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis, reprezentantul de la Bruxelles recomandandu-i sefului statului sa solicite o expertiza a Comisiei de la Venetia in ceea ce priveste legile Justitiei

- Comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei a adoptat marti cu 12 voturi ”pentru” si 2 voturi ”impotriva” un raport de admitere la legea 317/2004 privind functionarea CSM. Dezbaterile din comisie asupra modificarii legii privind functionarea CSM au durat putin peste o ora. Comisia nu a adus…

- Comisia speciala parlamentara condusa de deputatul PSD Florin Iordache a reluat marti de la ora 17.00 dezbaterile pe proiectul de modificare a Legii 304 privind organizarea judiciara, incepute luni seara la ora 21.20, si intentioneaza sa lucreze si sa finalizeze raportul si la cea de-a treia lege a…

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat marti, la Comisia speciala parlamentara pe legile Justitiei, ca mare parte din amendamentele aduse la codurile penale sunt de natura sa amputeze parti din urmarirea penala, aceasta fiind foarte greu de dus la...

- Senatorul PNL, Florin Cițu, a lansat un atac asupra liderul PSD, Liviu Dragnea, spunand despre acesta ca a inceput „asaltul asupra legilor Justiției”. El a spus, intr-o postare marți pe Facebook, ca majoritatea PSD-ALDE a incalcat regulamentul Camerei superioare a Parlamentului prin faptul ca a respins…

- Protocoalele dintre instante devin informatii de interes public, cu exceptia celor care sunt prevazute de lege ca fiind nepublice, au decis, luni, parlamentarii Comisiei speciale pentru legile Justitiei prin adoptarea unui amendament la proiectul Legii 303/2004 privind statutul magistratilor. "Informatiile…

- Hotararile Sectiilor pot fi atacate cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare fara parcurgerea procedurii prealabile, au decis luni parlamentarii Comisiei speciale pentru legile Justitiei. Senatorii si deputatii comisiei au adoptat un amendament al AMR si UNJR, preluat de PSD si…

- Comisia parlamentara speciala pentru modificarea legilor Justitiei si a Codurilor penale a amanat luni, pentru a doua oara, dezbaterea pe marginea transpunerii Directivei privind prezumtia de nevinovatie la propunerea presedintelui comisiei, deputatul PSD Florin...

- Joi, comisia a amanat pentru luni dezbaterea si votarea acestor modificari. Inca de la inceputul sedintei de joi a comisiei speciale, PNL si USR au solicitat suspendarea acesteia si au acuzat PSD-ALDE ca, prin modificarile propuse Codurilor penale, se depaseste cu mult cadrul Directivei.…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei isi va continua lucrarile si astazi, in pofida unei decizii anterioare privind suspendarea lucrarilor in cele trei zile de doliu national. Pe agenda...

- Comisia de modificare a legilor justiției merge mai departe, iar in ședința de astazi se va lua in discuție implementarea Directivei UE 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 09.03.2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovație.Citește și: LOVITURA…

- Comisia speciala pentru Legile justitiei s-ar putea reuni si joi, potrivit unor surse parlamentare, desi anterior votase suspendarea lucrarilor in perioada 14, 15, 16 decembrie, zilele decretate de doliu national, ca urmare a decesului Regelui Mihai.

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, miercuri, sesizarile USR si PNL cu privire la Hotararea Parlamentului nr. 69/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru legile Justitiei, potrivit unor surse din CCR. Cele doua sesizari au fost conexate…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, miercuri, sesizarile USR si PNL cu privire la Hotararea Parlamentului nr. 69/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru legile Justitiei, potrivit unor surse din CCR. Cele doua sesizari au fost conexate…

- Comsia de Regulament a Camerei Deputatilor a fost convocata, miercuri, la ora 9.00, urmand a se discuta o propunere care prevede, printre altele, ca toate amendamentele admise aduse unui articol sa fie supuse unui singur vot."Aseara, Nicolicea a trimis SMS pentru a convoca Comisia de Regulament…

- Traian Basescu anunța luni, pe Facebook, ca la plen PMP va vota impotriva oricarei legi cu privire la Justitie, avizata prin raport favorabil de comisia condusa de Florin Iordache. Reacția fostului președinte vine la scurt timp dupa ce Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei, condusa…

- Comisia speciala parlamentara pentru legile Justitiei, condusa de social-democratul Florin Iordache, a aprobat, luni, raportul proiectului de modificare a legii organizarii judiciare, care urmeaza sa intre in dezbaterea plenului Camerei Deputatilor.

- "Prin aceste legi in niciun caz nu destabilizam nici Justitia si nici independenta Justitiei. Toate acele alineate care vizeaza amestecul politicului sau amestecul ministrului Justitiei in vreun fel - fie in desemnare, fie in recuzare, etc., fara indoiala au fost eliminate. Ceea ce ne-am dorit noi,…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justiției nu va lucra pe perioada doliului național instituit in memoria Regelui Mihai. Propunerea a fost facuta joi de senatorul PSD Nicolae Moga și adoptata cu majoritate de voturi. Astfel, Comisia își va sista lucrarile…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei a adoptat marti un amendament al PSD la alegea 304/2004 privind organizarea judiciara, protrivit caruia judecatorii vor trebui sa isi motiveze deciziile in cel mult 90 de zile de la pronuntare.”Hotararile judecatoresti trebuie redactate…

- "La acel aliniat 7 de la raspunderea magistraților (proiectul de modificare a legii 303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor — n.r.) sunt trei discuții in acest moment: in legea in vigoare se spune ca se poate indrepta statul, in propunerea noastra statul se indreapta și in amendamentul…

- Comisia parlamentara speciala reia, luni, dezbaterile privind modificarea legilor justitiei. Modificarea legilor a creat discutii aprinse in spatiul public, fiind contestate mai multe amendamente care au fost adoptate de comisie, informeaza Mediafax.Comisia pentru legile justitiei a inceput,…

- Parlamentarii din Comisia speciala pentru modificarea legilor Justitiei au aprobat un amendament potrivit caruia se considera vechime in magistratura perioada in care o persoana a exercitat functia de notar de stat."Constituie vechime in magistratura perioada in care o persoana a exercitat…

- Comisia speciala parlamentara pentru modificarea legilor Justitiei a decis pastrarea in forma actuala a articolului 94 din Legea privind Statutul judecatorilor si procurorilor.Articolul 94 din Legea 303 la Titlul IV privind raspunderea judecatorilor si procurorilor prevede ca: "Judecatorii…

- Lucrarile Comisiei de masacrare a legilor Justiției continua, in pofida avertismentului fara precedent dat de Departamentul de Stat al SUA. Un deputat USR a cerut oficial suspendarea activitații comisiei, dar a fost refuzat.

- Șefa DNA Laura Codruța Kovesi a declarat ca modificarile propuse de Comisia parlamentara speciala vor avea &"un impact negativ grav asupra independentei justitiei" si vor trece activitatile procurorilor "sub control politic".

- Majoritatea PSD-ALDE din Comisia speciala a Parlamentului pentru legile justitiei a respins in sedinta de vineri propriile modificari aduse la Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Astfel, parlamentarii PSD si ALDE au votat sa isi abroge toate modificarile privind ...

- Majoritatea PSD-ALDE din Comisia speciala a Parlamentului a respins in sedinta de vineri propriul amendament depus la Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Astfel, proiectul iniatial al parlamentarilor PSD prevedea scoaterea preseditnelui din procedura de numire a sefilor DNA,…

- Comisia speciala parlamentara privind legile Justitiei a decis vineri ca seful statului nu poate refuza numirea presedintelui si vicepresedintilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

- Atac dur din partea procurorului general al Romaniei la adresa amendamentelor aduse la legile justitiei in Comisia speciala condusa de Florin Iordache. Augustin Lazar spune ca modificarile propuse ataca bunul simt juridic.

- Comisia speciala privind modificarea legilor justitiei a adoptat miercuri o serie de amendamente prin care se introduce controlul ierarhic superior, inclusiv din partea ministrului Justitiei, asupra procurorilor si se introduce obligativitatea pentru magistrati de a depune anual

- Peste 5.700 de pachete de tigari, pe care un cetatean bulgar incerca sa le introduca ilegal in Romania prin PTF Giurgiu-Ruse, ascunse in semiremorca unui autocamion incarcat cu produse sanitare pentru Anglia, au fost descoperite de politistii de frontiera giurgiuveni impreuna cu lucratorii vamali,…

- PNL refuza sa fie partaș la atacul declanșat de catre majoritatea PSD-ALDE impotriva Justiției, sustine deputatul Valeria Schelean-Șomfelean intr-un comunicat remis STIRIPESURSE.RO.Citeste si: Iordache DESFIINTEAZA sesizarea facuta de PNL la Comisia de la Venetia: 'Pentru ce?' "Deși…

- Comisia speciala privind modificarea legilor justitiei a adoptat miercuri o serie de amendamente prin care se introduce controlul ierarhic superior, inclusiv din partea ministrului Justitiei (așa cum prevede Constituția), asupra procurorilor si se introduce obligativitatea pentru magistrati de a…

- Comisia speciala, condusa de fostul ministru al Justiției Florin Iordache, a adoptat o serie de amendamente, printre care introducerea controlului ierarhic superior asupra procurorilor, inclusiv din partea ministrului Justiției. O alta tema importanta o reprezinta obligativitatea pentru…

- Liberalii vor ataca la Curtea Constituționala hotarârea Parlamentului prin care a fost modificat regulamentul Comisiei speciale privind unificarea legislației în domeniul Justiției, a anunțat președintele PNL, Ludovic Orban.

- Comisia speciala privind legile justiției a respins, prin vot, propunerile PNL de solicitare a unui punct de vedere e a Comisiei de la Veneția pentru proiectul de modificare a legilor justiției și de realizare a unui studiu de impact pentru același proiect din partea autoritaților naționale responsabile.

- Propunerile au fost formulate de deputatul PNL Ioan Cupșa și au fost respinse cu 13 voturi „impotriva” și doar 6 „pentru”. PNL și USR au solicitat și amanarea cu o saptamana a dezbaterilor, propunere care a fost și ea respinsa. In urma respingerii acestor propuneri parlamentarii PNL și USR din comisie…

- Tariceanu a calificat drept "corecta" decizia președintelui comisiei, Oana Florea, de a-i trimite ministrului Justiției, Tudorel Toader, o scrisoare prin care ii solicita sa dispuna masurile pe care le considera necesare in acest caz."Mie mi se pare ca atitudinea repetata a doamnei Kovesi…

- Traian Basescu a sugerat ca legile din domeniul justitiei sa fie examinate si adoptate la nivelul comisiilor juridice ale celor doua Camere, urmand a fi dezbatute de plenurile Camerei si Senatului. „Faceti cea mai mare greseala cu aceasta comisie. In plus, puneti comisia sub presedintia unui…

- Astfel, potrivit unui amendament adoptat in Comisia juridica din Senat, judecatorii Curtii "nu pot fi retinuti, arestati, perchezitionati decat cu incuviintarea plenului CCR, la cererea ministrului Justitiei, sesizat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.…

- Ultimul sef al arhivei SIPA, Doru Dobocan, va fi audiat miercuri, de la ora 12.00, la Comisia parlamentara de ancheta privind arhiva SIPA. Reamintim ca cel care a facut primul dezvaluirile privind SIPA a fost jurnalistul Dan Andronic care a devoalat in Evz faptul ca mai multe documente au fost copiate…

- Deputatul PSD Florin Iordache le recomanda protestatarilor sa citeasca mai intai proiectele de lege privind Justitia, apoi sa iasa in strada. Cat despre pragul la abuzul in serviciu, fostul ministru al Justitiei spune ca exista 16 propuneri valorice la Comisia speciala din Parlament, dar ca exista si…

- Fostul ministru al Justitiei, Titus Corlatean, a afirmat, miercuri, în cadrul audierii sale în Comisia SIPA, ca ambasadorii SUA si Olandei ar fi facut presiuni în 2012 pentru numirea Codrutei Kovesi.

- Adrian Sarbu, fondatorul Pro TV si patronul Mediafax Group, este audiat miercuri in Comisia parlamentara de control a activitatii SRI, dupa ce a fost recomandat pentru audiere de fostul ofiter SRI Daniel Dragomir. La sosire, Sarbu a afirmat ca este incurajat de demersurile comisiei, de declaratiile…

- Dupa ce ieri au fost depuse în Parlament proiectele care vor aduce modificari legilor Justiției, astazi aleșii și-au propus sa stabileasca pragul de la care abuzul în serviciu sa fie considerat infractiune.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a sustinut, vineri, intr-o conferinta de presa, ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu avea ce sa caute la comisia parlamentara speciala cu proiectele legilor justitiei, care nu intra in obiectul de activitate al comisiei. ”N-am inteles ce a cautat Toader la acea…