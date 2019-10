Investiţiile străine directe au crescut cu peste 2,84% în primele opt luni "Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 3,581 miliarde de euro (comparativ cu 3,482 miliarde de euro in perioada ianuarie - august 2018), din care participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat 2,582 miliarde de euro, iar creditele intragrup au inregistrat valoarea neta de 999 milioane euro", se mentioneaza in comunicatul BNR.



In perioada ianuarie-august 2019, numarul firmelor cu capital strain nou infiintate a crescut cu 0,8%, comparativ cu perioada similara a anului anterior, la 3.777 de unitati, conform datelor centralizate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

