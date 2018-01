Stiri pe aceeasi tema

- Metoda "Accidentul", prin care au fost inselati sute de romani ar putea deveni amintire. Cum multe dintre apelurile-capcana vin din inchisori, Administratia Nationala a Penitenciarelor a reluat licitatia pentru achizitia unui sistem de bruiaj al telefoanelor mobile. Investitia de peste noua milioane…

- Ministerul Justitiei (MJ) a pus în dezbatere publica un proiect de modificare si completare a Legii 293/2004 privind statutul functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP), care prevede, printre altele, schimbarea denumirii de "functionar public cu statut special…

- Casa de licitatii Mecum a afisat detalii despre un lot pe care il va vinde in perioada 5-14 ianuarie curent, o mașina unica, un exemplar Ferrari F12tdf vopsit in culoarea exclusiva Giallo Triplo Strato.

- Deținuții din peniteciare incep sa devina din ce in ce mai agresivi cu cei care ii supravegheaza, gardienii. In ultima perioada și cu ocazia sarbatorilor cei aflați in spatele gratiilor au inceput sa faca mari probleme. Sindicatul gardienilor, Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor…

- Numarul persoanelor private de libertate a scazut la aproximativ 23.500, de la aproape 27.500 la sfarsitul lui 2016, peste 3.100 de detinuti fiind eliberati, pana pe 17 decembrie 2017, ca urmare a Legii privind recursul compensatoriu, care este considerata de Federatia Sindicatelor din Administratia…

- Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania, cea mai mare organizatie de profil, cu reprezentativitate in domeniul ordinii si sigurantei publice gestionate de catre Ministerul Afacerilor Interne, si Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor…

- Azi 20 decembrie 2017, incepand cu ora 10.00, agenti si ofiteri de penitenciare participa, in semn de solidaritate, la protestul organizat de politisti in Piata Revolutiei Bucuresti ."Ne lovim impreuna de nepasarea guvernantilor, iar problemele din sectorul de ordine publica sunt comune. Protestam,…

- Un nou corp al Spitalului de Ortopedie, Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor a fost inaugurat luni, urmand sa devina functional in aproximativ o luna si jumatate. Investitia totala facuta pentru acest corp se ridica la aproape 49 de milioane de euro, spitalul avand, printre altele, opt sali…

- Președintele Asociației Service-urilor Auto a anunțat primele sume, care sunt in analiza, și cele de la mașinile vechi chiar nu vor merita sa fie platite - mașina ajunge sa nu mai valoreze taxa pe vreo cațiva ani. Inca se discuta, se analizeaza, vor fi și taxe intermediare intre cele doua și vor ajunge…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor cere interventia urgenta a ministrului Justitiei, dupa ce jumatate din angajatii Penitenciarului Vaslui refuza sa mai intre la serviciu, din cauza lipsei de personal si a orelor suplimentare neplatite. Ministrul Justitiei a declarat…

- Peste jumatate dintre agentii Penitenciarului Vaslui refuza sa mai intre in serviciu, ei reclamand lipsa de personal, numarul mare de ore suplimentare lucrate si neplatite, anunta Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP)."Numarul mare de ore suplimentare…

- BERD și BCR au aprobat un credit de tip club loan in valoare de 38,7 milioane de dolari companiei Green Oil & Lubes SRL pentru construirea unei fabrici de reciclare a uleiurilor minerale la Oltenița, potrivit unui comunicat remis, miercuri, AGERPRES. Investiția totala se ridica…

- Cel mai mare retailer online din Romania, eMag, a anuntat miercuri ca investeste 300 de milioane de lei intr-un depozit de 120.000 mp langa Bucuresti pentru a-si extinde capacitatea logistica.Noul depozit va fi construit de la zero, va fi finalizat pana la inceputul anului 2019, potrivit companiei…

- Mai multi detinuti beau acool si fumeaza, dar le si multumesc fanilor de pe pagina de socializare. Imaginile au ajuns si la Administratia Nationala a Penitenciarelor. Oficialii ANP spun ca au inceput o ancheta pentru identificarea petrecaretilor, dar si pentru a se afla daca petrecerea din celula, transmisa…

- Conform sursei citate, agentul de penitenciare Viorel Bacanu, unic supraveghetor pe sectia E5 din cadrul Penitenciarului Poarta Alba, a fost agresat si a suferit vatamari corporale, urmand ca in aceasta dimineata sa mearga la Serviciul de Medicina Legala Constanta pentru a se stabili cu exactitate…

- Un supraveghetor de la Penitenciarul Poarta Alba a fost atacat, marti dimineata, de detinuti. Administratia Nationala a Penitenciarelor solicita o ancheta din partea Ministerului Justitiei si sanctionarea celor vinovati. A

- Administrația Naționala a Penitenciarelor a anunțat, luni, ca 732 de persoane au fus puse în libertate, în perioada 19 octombrie - 26 noiembrie, prin acordarea beneficiilor compensatorii.

- "Ultimul an ne-a aratat cat de importante sunt informatiile rapide si de incredere cand se produce o urgenta", a declarat Sarah Stuart-Black, de la Ministerul Apararii Civile, intr-un comunicat. Serviciul va functiona nu numai in cazul telefoanelor cu SIM de Noua Zeelanda, ci pe toate telefoanele care…

- In aceasta perioada, la Ocna Mures sunt in desfasurare lucrari de modernizare pe cinci strazi din oras. Investitia este de 7,4 milioane lei, cu sursa de finanțare PNDL. Lucrarile sunt de durata, pentru intregul proiect estimarile fiind de 24 de luni. Reparatiile si modernizarile se fac pe strazile Raului,…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor acuza ANP ca dezinformeaza. Reactia vine dupa ce ANP a informat ca in perioada 19.10 – 19.11.2017 au fost pusi in libertate, la termen, un numar de 701 detinuti ca urmare a aplicarii legii recursului compensatoriu.Acelasi…

- Sindicatele din Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) sustine ca institutia a dezinformat atunci cand a anuntat ca, in perioada 19 octombrie – 19 noiembrie au fost pusi in libertate 701 detinuti, ca urmare a aplicarii legii recursului compensatoriu.

- ALERTA! Facebook a inchis MILIOANE de CONTURI. VEZI setarile OBLIGATORII pentru ca profilul tau sa nu fie STERS Facebook incearca sa dezvolte un sistem de verificare al indentitații persoanelor de pe rețeaua de socializare, astfel ca a inasprit regulile din termenii și condițiile de utilizare. Userii…

- Ordinul ministrului de interne privind aresturile improprii a fost publicat in Monitorul Oficial. De joi, angajatii penitenciarelor au reluat calculul executarii pedepselor de catre detinutii aflati in custodie, avand in vedere ca a fost publicat ordinul ministrului de interne (nr. 140/2017)…

- Proiectul de refacere a industriei penitenciarelor din Romania - care apartine Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) - presupune construirea, in prima faza, a unui numar de aproximativ 20 de fabrici, unde ar putea lucra aproximativ 10.000 de detinuti.…

- Un nou pod peste Mures in comuna Ciugud, investitia, pe PNDL 2, in valoare de peste 8 milioane de lei, asteapta avizul Ministerului Dezvoltarii. Comuna Ciugud a facut un prim pas in concretizarea unui nou proiect necesar comunitații. A fost depusa documentația la APM Alba, in vederea evaluarii impactului…

- Consilierii judeteni au aprobat joi, 16 noiembrie, in cadrul unei sedinte extraordinare, aprobarea valorii actualizate si a cofinantarii de catre Consiliul Judetean Salaj a proiectului de reabilitare si modernizare a DJ 109E: Rus-Buzas-Lozna, derulat prin Programul National de Dezvoltare Locala. Investitia…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca informatiile furnizate de Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor potrivit carora peste 1.200 de detinuti au fost eliberati in prima luna de la aplicarea Legii recursului compensatoriu sunt eronate. El a sustinut din nou…

- Proiect MAI: Penitenciarele, scutite de avizul privind securitatea la incendii. Cine nu scapa de verificari Penitenciarele si corturile de evenimente vor fi scutite de autorizarea privind securitatea la incendii, potrivit unui proiect supus dezbaterii luni de catre MAI. Ministerul Afacerilor…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a supus dezbaterii luni un proiect privind modificarea si completarea HG 571/2016 privind categoriile de cladiri ce au nevoie de aviz sau autorizare privind securitatea la incendiu. Potrivit documentului, corturile de evenimente si cladirile Administratiei…

- 600 de milioane de euro va investi SC RAJA SA in reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si canalizare. Este cea mai mare investitie in infrastructura realizata vreodata in Romania in acest sector. Lucrarile se vor face in 85 de localitati din 5 judete, cu fonduri europene. În Programul Operațional…

- Condamnat in dosarul Transferurilor, George Copos pare ca e din nou pe val. Omul de afaceri a inceput construcția unei cladiri de birouri proiectata sa aiba 24 de etaje și o inalțime de peste 100 de metri, estimand ca va incheia lucrarile in decembrie 2019. Investiția a fost evaluata la circa 50…

- Grupul francez de real estate Catinvest anunța extinderea cu 9.200 de metri patrați a Electroputere Parc, ca parte a planurilor strategice ale companiei de a consolida poziția de leader a centrului comercial in Craiova și in regiune. Totodata, grupul a inceput construcția unei cladiri independente care…

- In prima zi de aplicare a Legii privind recursul compensatoriu au fost eliberați 529 de deținuți, iar alți 3.349 de deținuți au dobandit dreptul de a primi eliberare condiționata. Dintr-o statistica emisa de Administrația Naționala a Penitenciarelor rezulta ca pe porțile inchisorilor au ieșit mai ales…

- 551 de persoane au fost puse in libertate odata cu intrarea in vigoare, pe 19 octombrie, a Legii 169/2017, cunoscuta si ca legea recursului compensatoriu. Potrivit actului normativ, la fiecare 30 de zile petrecute in conditii necorespunzatoare de detentie, un detinut are dreptul la 6 zile suplimentare…

- Alka Group, unul din principalii jucatori din regiune in industria FMCG, investeste peste 11,5 milioane euro in construirea unei noi capacitati de productie pentru biscuiti si snacks-uri sarate, localizata in Ploiesti, au anuntat, joi, reprezentanti ai companiei. Investitia va fi una de tip lant integrat,…

- 551 de persoane au fost puse in libertate odata cu intrarea in vigoare, pe 19 octombrie, a Legii 169/2017, cunoscuta si ca legea recursului compensatoriu. Potrivit actului normativ, la fiecare 30 de zile petrecute in conditii necorespunzatoare de detentie, un detinut are dreptul la 6 zile suplimentare…

- Compania nipona Calsonic Kansei a anunțat o investiție de amploare pentru Prahova, noua fabrica de aici urmand sa creeze in jur de 300 de noi locuri de munca, potrivit informațiilor comunicate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri. Intr-un comunicat al instituției amintite de precizeaza ca este vorba…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor ii solicita ministrului Justitiei, Tudorel Toader, compensarea angajatilor din penitenciare pentru munca in conditii improprii.

- Vineri se va cunoaste numarul detinutilor care vor fi eliberati din Penitenciarul de Maxima Siguranta Oradea, conform unui ordin al ministerului de resort respectiv al Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Se vor elibera din puscarie detinutii care au stat in conditii precare: cei care…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat joi, in fata comisiei de ancheta privind arhiva SIPA ca a fost avertizat cand a fost numit in functie ca la minister exista o bomba cu ceas care ticaie si ca ea se numeste arhiva SIPA. Toader a mai spus ca in arhiva fostului serviciu secret al Ministerului…

- "Va veni sigur la audieri. Avem asigurari de la cei de la Administratia Nationala a Penitenciarelor, va veni la ora stabilita initial, 16,00. Nu stiu care sunt procedurile lor interne, sigur va fi escortat, dar nu stiu daca va fi si incatusat", a precizat presedintele Comisiei pentru controlul activitatii…

- Ovidiu Putura, fost secretar de stat in Ministerul Justitiei, condamnat pentru fapte de coruptie, va fi audiat miercuri la Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI, el urmand sa vina escortat de politisti."Va veni sigur la audieri. Avem asigurari de la cei de la Administratia…

- Grupul Hajdu Autotechnika Ipari, furnizor pentru industria auto, a finalizat extinderea si modernizarea diviziei sale din Teglas, in apropiere de Budapesta in urma unei investitii de 2 miliarde de forinti (10 milioane de euro), potrivit Budapest Business Journal. Investitia a fost sustinuta…

- Consiliul Judetean pregateste modernizarea drumului dintre Gambas si Pagida, langa Aiud. Investitia pentru cei 3,4 km este de 4,2 milioane lei. In sedinta Consiliului Judetean de joi se propune aprobarea devizului general al investiției „Modernizare drum județean DJ 107 Z: Ciumbrud (DJ 107 E) – Pagida…

- Cel mai modern resort de golf din Romania, Theodora Golf Club, isi deschide oficial portile pe data de 15 octombrie 2017, in localitatea Teleac, comuna Ciugud, judetul Alba. Investitia a costat 15 milioane de euro. La eveniment este invitat si preseddintele Klaus Iohannis.

- Ministerul Transporturilor a lansat in dezbatere publica un proiect privind finantarea cu peste 103 milioane de lei a unui sistem de monitorizare si informare asupra traficului si a conditiilor de circulatie de pe autostrazile A1, A2, A3 si DN1, Bucuresti – Ploiesti, care include si camere video. „Fiecare…

- Goldplast, companie specializata in design, productie si distributie de vesela de unica folosinta, a inaugurat o noua linie de productie pentru pahare turnate prin suflare, cu o tehnologie de varf, in fabrica din Topoloveni. Investitia totala in aceasta tehnologie s-a ridicat la peste 3 milioane de…