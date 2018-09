Invata ce incaltaminte sa porti in functie de jobul pe care il ai Este deja cunoscut faptul ca modul in care ne prezentam in societate are un impact major asupra perceptiei pe care cei din jur o au asupra noastra. Cu alte cuvinte, vestimentatia, machiajul, manichiura si coafura sunt detalii care pot atrage etichete din partea celorlalti.



Mai ales daca faci parte dintr-un colectiv nou, ca de exemplu un nou loc de munca, trebuie sa acorzi o atentie mai mare la detalii decat de obicei. Este foarte greu, chiar imposibil sa cunosti o persoana dupa ce ati schimbat doar cateva cuvinte, asa ca asigura-te inca de la inceput ca ai o imagine potrivita jobului… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

