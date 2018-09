Introducere vot electronic. PMP, demersuri pentru referendum "PMP va face o initiativa publica de sustinere pentru declansarea unui referendum privind introducerea votului electronic. Consideram ca statul este suficient de matur si pregatit pentru a implementa votul electronic la toate tipurile de alegeri. Cred ca semnalul pe care il da PSD in momentul de fata poate fi combatut doar printr-un referendum prin care cerem ca votul electronic sa fie introdus in mod obligatoriu si toti cetatenii romani, indiferent unde locuiesc, sa poata vota", a declarat Tomac, la Palatul Parlamentului. El a adaugat ca un proiect de lege care prevedea introducerea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

