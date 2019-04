ÎNTREBAREA ZILEI: Câţi dinţi au melcii de grădină? Cand spunem "melci", ne gandim automat la acele creaturi cu cochilie spiralata, pe care le vedem deseori dupa ploi si care pot ajunge din punctul A in punctul B intr-un timp deloc scurt. Ei bine, in realitate exista multe specii de melci, care mai de care mai surprinzatoare. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daca te pregatești sa ajungi la altar in viitorul apropiat trebuie sa ții cont de faptul ca exista numeroase superstiții legate de data acestui eveniment. De exemplu, din batrani se spune ca nu este bine, sub nicio forma, sa faci nunta in luna mai.

- Parcul Alexandru Ioan Cuza este unul dintre cele mai mari parcuri din Capitala. Cunoscut si ca Parcul Titan sau Parcul IOR, acesta se afla in Sectorul 3 si are o suprafata de 85 de hectare, fiind al doilea ca marime din Bucuresti. Insa, te-ai intrebat vreodata de unde a primit parcul denumirea neoficiala…

- Telefoanele iPhone sunt unele dintre cele mai bine vandute produse din toate timpurile. Alaturi de celebrul mar muscat, litera „i” este un simbol al brand-ului american Apple, insa... te-ai intrebat vreodata de la ce vine?

- Covrigii de Buzau sunt extrem de populari in toata Romania. Daca nu ai mancat pana acum, desi pare greu de crezut, cu siguranta macar ai auzit de ei. Insa, te-ai intrebat vreodata de ce sunt covrigii de Buzau faimosi in toata tara si care este istoria lor?

- In fiecare zi, aproximativ 8.000 de utilizatori ai retelei de socializare Facebook mor. Din acest motiv, in viitor, se preconizeaza ca numarul conturilor celor decedati va depasi numarul conturilor active. Insa, te-ai intrebat vreodata ce se intampla cu conturile de Facebook ale celor decedati?

- Te-ai intrebat vreodata de ce nu poti sa mergi in linie dreapta, cu ochii inchisi, fara o referinta sau un punct fix la orizont? Ei bine, este intr-adevar, o adevarata provocare pentru oameni, iar cercetatorii au incercat sa gaseasca un raspuns.

- Cand cineva casca, un omn se abtine cu greu sa nu faca acelasi lucru. Se pare ca aceasta reactie o au si cimpanzenii, dar si cainii. Insa, te-ai intrebat vreodata de ce cascatul este contagios? Oamenii de stiinta vin cu raspunsul!

- Cu siguranta ai auzit si tu de mitul potrivit caruia, daca esti atacat de un urs si nu poti sa scapi, cel mai bine ar fi sa „faci pe mortul”. Insa, care este adevarul si ce sfatuiesc, de fapt, specialistii.