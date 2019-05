Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile pentru Parlamentul European reprezinta un moment in care trebuie sa decidem ce fel de reprezentanți ne dorim pentru Romania la Bruxelles. Pentru a conta la nivel european ne trebuie la Parlamentul European oamenii potriviți la locul potrivit, persoane care cunosc problematicile europene, care…

- Danut Cristescu: “Acordati incredere Romaniei in Europa, votand PSD la alegerile de duminica” in Politic / on 22/05/2019 at 09:39 / – Domnule presedinte al Consiliului Județean Teleorman, ce le spuneți teleormanenilor ca sa-i determinați, pe cat mai mulți, sa vina la vot duminica…

- "Referendumul reprezinta o frumoasa diversiune facuta de presedinte, care, asa cum am spus, se si dovedeste. A inceput sa mearga prin tara la diferite mitinguri in campania pentru alegerile din Parlamentul European, vrand sa fure startul pentru alegerile prezidentiale. Presedintele nu este un actor…

- Campania electorala pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European pe posturile de radio si televiziune are loc in perioada 27 aprilie 2019 (ora 00.00) - 25 mai 2019 (ora 07.00), iar principalele posturi de stiri au anuntat si cat costa prezenta promovarii spoturilor...

- Carmen Avram, locul doi pe lista PSD pentru alegerile europarlamentare, a explicat, la Antena 3, de ce a trecut de la presa la politica. Jurnalista i-a criticat pe romanii care au iesit in strada la inceputul anului 2017 dupa Ordonanta 13 si a laudat-o pe Viorica Dancila pentru discursurile de la Bruxelles.

- Liderul eurodeputaților PSD Dan Nica a anunțat ca îi va cere președintelui Parlamentului European Antonio Tajani sa ia masuri în legatura cu minciunile despre premierul Viorica Dancila, în contextul afirmațiilor europarlamentarului luxemburghez, membru al PPE, Frank Engel, potrivit…

- 'Pentru mine nici nu are importanta cine va fi desemnat procuror european. Pentru mine ceea ce mi se pare foarte grav este aceasta negociere cu foarte multa patima, negociere politica in Parlamentul European, pentru a desemna un procuror european. Cine mai poate avea incredere, indiferent…

- Laura Codruta Kovesi, foarte onorata pentru acest vot Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kövesi a declarat ca votul primit în Comisia LIBE a Parlamentului European este pentru tot sistemul judiciar din România si pentru toti cetatenii tarii. Pe…