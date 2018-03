Stiri pe aceeasi tema

- Seful unui serviciu din cadrul Directiei Operatiuni Speciale (DOS) este cercetat disciplinar in urma unei perchezitii gresite facute, pe 15 februarie, de polițiști din Prahova la un profesor de istorie din Capitala, a anuntat luni, intr-o conferinta de presa, seful Inspectoratului General al Politiei…

- UPDATE ora 17:00 A doua persoana surprinsa de o avalansa in zona Cheilor Tisitei, din Muntii Vrancei, a fost gasita moarta, in apele raului ce trece prin regiune. Este vorba de o femeie de 36 de ani, din Bucuresti.Echipele de salvare au actionat cateva ore, dupa ce 29 de turisti au fost surprinsi…

- Salvamontistii au avut o interventie contracronometru pe Carp, unde mai multi turisti rataciti au cerut ajutor, informeaza Romania TV. Operatiunea a fost mult ingreunata, deoarece zapada instabila s a incalzit si exista pericol de avalansa.Echipa Salvamont din Sinaia a avut o interventie extrem de dificila…

- Delegatia GRECO care s-a aflat miercuri si joi la Bucuresti precizeaza ca cei responsabili cu investigarea, urmarirea penala si judecarea infractiunilor de coruptie ar trebui sa beneficieze de independenta si autonomia corespunzatoare functiilor lor, inclusiv in cazul mecanismelor disciplinare. De…

- Salvamontistii nemteni anunta ca riscul producerii avalanselor in Masivul Ceahlau este maxim, de gradul 5 din 5. Salvamontistii ii sfatuiesc pe turisti sa evite deplasarile in perioada crepusculului si a noptii, intrucat in zona montana din Neamt va fi extrem de frig.

- Conform Salvamont, in ultimele 24 de ore au fost primite 38 de apeluri prin care se solicita interventia de urgenta, astfel:13 apeluri pentru Salvamont municipiul Brasov, opt apeluri pentru Salvamont Sinaia, trei apeluri pentru Salvamont Bacau, trei apeluri pentru Salvamont Harghita, trei apeluri…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura Prahova a anuntat ca, in perioada 1 Martie – 31 august 2018 inclusiv, se pot viza carnetele rentierilor agricoli pentru acordarea rentei viagere agricole aferente anului 2017, conform legislatiei in vigoare. Documentele necesare ce trebuie prezentate…

- Pompierii din Bucuresti au reusit, miercuri, dupa o interventie de aproximativ 12 ore, sa salveze o femeie in varsta de 37 de ani care ameninta ca se arunca de la etajul al saselea al blocului in care locuia, scrie News.ro.

- N. D. Conform informatiilor primite de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanei Ploiesti, de la inceputul acestui an au intrat in vigoare noi reglementari care ii vizeaza pe cetatenii care nu au avut niciodata domiciliul in Romania. Concret, in conformitate cu prevederile Legii nr.…

- Polițiștii clujeni au depistat patru persoane, din București, banuite de comiterea infracțiunilor de furt calificat și înșelaciune, fapte comise pe raza municipiului Cluj-Napoca. ”La data de 9 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca - Secția…

- Inchirierea unei masini in Bucuresti este o solutie din ce in ce mai atractiva pentru foarte multe categorii de oameni: Cei care calatoresc in interes de serviciu in capitala; Cei care locuiesc in Bucuresti, nu au masina si doresc sa calatoreasca prin oras sau prin afara lui; Turisti. Data fiind cererea,…

- Salvamontistii din Caras-Severin intervin, duminica seara, pentru recuperarea unui turist strain ratacit in Muntii Tarcu, unde acesta urcase alaturi de alti doi turisti pentru a face un traseu pe schiuri de tura.

- Detalii scandaloase ies la iveala despre cazul profesorului pedofil de la Școala 93 din Capitala! O mamica a sesizat, înca de acum patru ani, conducerea școlii ca fata ei de 12 ani este harțuita de cadrul didactic.

- Se circula cu viteza redusa, duminica, pe Valea Prahovei, pe sensul spre Capitala, din cauza numarului mare de turisti care se intorc din statiunile montane. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane transmite ca duminica, la orele pranzului, din cauza numarului foarte…

- Hotelul aflat in pericol este Langtauferer Hof din Melago, o statiune de schi din Valea Vinschgau (Tirolul de Sud), au indicat agentia de stiri ANSA si ziarul local Alto Adige, informeaza Agerpres. Citeste si Risc mare de avalansa in Muntii Bucegi si FagarasReprezentantii hotelului…

- Violeta Stoica O noua avalanșa care s-a produs pe Valea Coștilei a diminuat șansele salvamontiștilor prahoveni de a gasi trupul acoperit de zapada al tanarului alpinist bucureștean disparut la finalul saptamanii trecute. Salvatorii montani s-au intors, ieri dimineața, in Valea Coștilei din Munții Bucegi,…

- Salvamontistii din Busteni au oprit, pe durata nedeterminata, cautarea turistului care sambata dupa-amiaza a fost surprins de o avalansa pe Valea Costilei din Masivul Bucegi, decizia fiind luata in conditiile in care pe munte vremea s-a inrautatit, iar salvatorii si-ar pune vietile in pericol daca…

- Cautarile alpinistului surprins de o avalansa pe Valea Costilei din Muntii Bucegi, au fost oprite, marti, dupa mai bine de 4 zile, si vor mai fi reluate doar atunci cand vremea va permite, in zona avand loc avalanse periculoase pentru salvamontisti, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Salvamontiștii prahoveni au reluat, marți, pentru a patra zi consecutiv, acțiunea de cautare a lui Daniel Rusu, alpinistul surprins de avalanșa in Munții Bucegi. Ei sunt ajutați de opt colegi de la Salvamomt Hunedoara dar și de alpiniști, prieteni au tanarului disparut. Trei zile de cautari prin stratul…

- Salvamontistii au reluat, luni dimineata, cautarile pentru depistarea trupului tanarului de 30 de ani din Bucuresti surprins, sambata, de o avalansa pe Valea Costilei din Masivul Bucegi. Potrivit sefului Serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc, peste 20 de salvatori montani participa…

- Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1, intre Predeal si Busteni, pe sensul de mers catre Bucuresti, se circula in conditii de aglomeratie, formandu-se o coloana de autoturisme care circula cu o viteza de aproximativ 20 km/h. Politistii recomanda…

- Salvatorii montani au reluat, duminica dimineata, cautarile tanarului surprins de o avalansa pe Valea Costilei din Bucegi. Actiunea este una dificila, intrucat pe munte este ceata, ninge si exista riscul de producere a unor noi avalanse. Salvamontistii spun ca este imposibil ca barbatul sa fi supravietuit,…

- Un turist si-a pierdut viata in Muntii Bucegi, dupa ce a fost surprins de o avalansa. Salvamontistii au plecat in cautarea lui imediat ce s-a anuntat disparitia si au facut eforturi mari pentru a-l gasi pret de cateva ore.A

- Un barbat a fost surprins de o avalansa, sambata dupa-amiaza, in timp ce urca pe munte, in Masivul Bucegi, salvatorii montani intervenind pentru cautarea acestuia. Dupa primele incercari, salvamontistii nu a reusit sa ia legatura cu el.Potrivit sefului Serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe…

- Cazul polițistului care a agresat doi minori, in București, a reprezentat scanteia care a aprins flacara scandalului in PSD. Discuția a fost mutata, in mare parte, pe taramul politicii. Raman, insa, intrebari referitoare la metehnele pe care le ascunde Poliția, lipsa sau nerespectarea procedurilor in…

- Dupa ce in week-end salvatorii montani au avut din plin de lucru, seria solicitarilor a continuat și in zilele lucratoare! Au avut loc numeroase accidente pe partiile din Poiana si in timpul acestei saptamani. Salvamontistii din Poiana Brasov au fost cei mai solicitati in aceasta saptamana,…

- Fostul premier Emil Boc a fost audiat miercuri la sediul DIICOT din București in dosarul medicului Mihai Lucan, acuzat de delapidare si suspectat ca s-a imbogatit folosind banii si aparatura Institutului de la Cluj.

- Pedofilul care a agresat, vineri dimineata, doi copii in lift, intr-un bloc din Bucuresti a fost prins de politisti. Barbatul, care lucra in cadrul Brigazii Rutiere, si-a recunoscut faptele si a fost retinut pentru 24 de ore.

- Salvamontistii sibieni intervin sambata, 6 decembrie, pentru recuperarea a sapte turisti blocati in zona de sud a tunelului Balea. Acestia nu pot inainta din cauza avalanselor repetate care se produc pe zona de evacuare. In Muntii Fagaras, la peste 1.800 de metri altitudine, riscul producerii de avalanse…

- Salvamontistii din statiunea Busteni au ajuns, vineri seara, in urma unei actiuni care a durat trei ore, la cei doi turisti ramasi blocati in apropierea Varfului Omu din Masivul Bucegi si au inceput coborarea catre statiune impreuna cu cei doi. Niciunul nu a avurt nevoie de ingrijiri medicale.

- Salvamontistii din Busteni intervin, vineri seara, pentru salvarea a doi turisti care au ramas blocati pe munte, in zona Varfului Omu, unde este viscol si vizibilitate scazuta, transmite corespondentul Mediafax.

- Doi turisti au ramas blocati, in aceasta seara, in masivul Bucegi, unde viscoleste si este ceata, salvamontistii plecand pe munte pentru recuperarea lor, durata de derulare a operatiunii fiind estimata la patru ore, informeaza agerpres.ro. Potrivit sefului Serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc,…

- Misiune dificila vineri seara pentru salvamontiștii din Bușteni, care au fost solicitați sa intrevina in sprijinul a doi turiști, un barbat și o femeie, ramași blocați pe un traseu dificil, spre Varful Omu, din Masivul Bucegi. Acțiunea se anunța a fi una de durata, in condițiile in care pe munte este…

- Jandarmii montani de la Postul Zanoaga, aflati in patrulare pe traseele montane au intervenit pe 1 ianuarie a.c., in sprijinul unor turisti aflati in dificultate in Muntii Bucegi.Cei patru turisti, trei din Bucuresti si unul din Buzau intentionau sa ajunga la un loc de cazare din zona Padina.La un moment…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier a revenit la valori normale pe DN1, in zona Predeal Comarnic judetul Prahova . Se circula fluent, in ambele sensuri de mers. In schimb, traficul este intens in zona Otopeni, pe sensul catre capitala. De asemenea,…

- Patru turisti rataciti, luni, in Muntii Bucegi din cauza unei erori a sistemului GPS, au fost gasiti de jandarmi montani aflati in patrulare si ajutati sa ajunga la o cabana din Padina unde trebuiau sa se cazeze, informeaza Inspectoratul Judetean de Jandarmi (IJJ) Dambovita. ''Jandarmii montani…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca valorile de trafic sunt intense pe DN1 intre Frasinet si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni, pe sensul de mers catre munte, formandu-se coloane de autoturisme, care circula cu o viteza de aproximativ 20…

- Desi sezonul de schi este de abia la inceput iar partiile au fost luate cu asalt de mii de turisti nu cu mult timp in urma, aproape 40 de oameni s-au accidentat pana acum, se arata intr-o postare pe un site de socializare a Serviciului Public Salvamont din Poiana Brasov. Numarul celor care au avut de…

- Statiunile Sinaia si Busteni se afla in topul destinatiilor preferate de romanii care petrec vacanta de Craciun in tara, gradul de ocupare a locurilor de cazare la Sinaia fiind de aproape 80 la suta, in timp ce, in Busteni, putin peste 70 la suta dintre locurile de cazare sunt rezervate pentru aceasta…

- Autoritațile județene au stabilit modul de intervenție la nivelul localitaților vrancene in cazul unor situații de urgența create de animale salbatice. Procedura a fost aprobata in cadrul ședinței de ieri a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Vrancea și stabilește responsabilitațile fiecarei…