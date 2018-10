Interpol,victima colaterala in luptele pentru putere de la Beijing

Stiri pe aceeasi tema

- Un razboi comercial total intre SUA si China ar putea reduce volumul comertului global cu 17,5%, a avertizat miercuri Organizatia Mondiala a Comertului (OMC), transmite DPA. Prezent la reuniunea anuala a Fondului Monetar International si a Bancii Mondiale, care se desfasoara saptamana aceasta la…

- Beijingul a anuntat luni ca presedintele chinez al Interpol, dat disparut la putin timp dupa sosirea sa in tara in urma cu mai bine de zece zile, este suspectat ca ar fi 'incalcat legea', transmite AFP. Meng Hongwei 'este in prezent vizat de o ancheta deoarece este suspectat ca ar fi incalcat legea',…

- Meng Hongwei "este in prezent vizat de o ancheta deoarece este suspectat ca ar fi incalcat legea", se arata intr-un comunicat postat pe site-ul Comisiei Centrale de Inspectie Disciplinara a Partidului Comunist Chinez (PCC), autoritatea insarcinata cu lupta impotriva coruptiei functionarilor.…

- Beijingul a anuntat luni ca presedintele chinez al Interpol, dat disparut la putin timp dupa sosirea sa in tara in urma cu mai bine de zece zile, este suspectat ca ar fi "incalcat legea", transmite AFP. Meng Hongwei "este in prezent vizat de o ancheta deoarece este suspectat ca ar fi incalcat…

- Presedintele Organizatiei internationale a Politiei (Interpol), Meng Hongwei, dat disparut, este arestat preventiv in China, au confirmat duminica autoritatile de la Beijing.Interpol a cerut sambata Chinei informații cu privire la dispariția președintelui Interpol, cetateanul chinez Meng Hongwei.…

- E ȘTIREA CARE FACE INCONJURUL LUMII! Reuters transmite informația... de-a dreptul uluitoare! Agenția de știri citeaza surse din poliția franceza. Interpolul, a randul sau, transmite ca localizarea directorului e o problema in responsabilitatea autoritaților din Franța și din China. Read More...

- Poliția din Franța a lansat o ancheta dupa ce șeful Interpol, Meng Hongwei, un fost ministru in cadrul guvernului Chinei, a fost dat disparut. Hongwei calatorea catre China, cand nimeni nu a mai aflat nimic de el. Omul, in varsta de 64 de ani, traiește in orașul Lyon, in Franța, alaturi de soția și…

- Dupa ani de crestere a preturilor imobilelor, acestea incep sa se indrepte in jos. De la Londra la Sidney, de la Beijing la New York, pretul imobiliarelor se indreapta catre sud, scrie Bloomberg. Modificarile fiscale care vor scadea cererea si standardele ridicate ale creditorilor cand vine…