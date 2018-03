Stiri pe aceeasi tema

- Imaginația traficanților de droguri nu are margini. O retea care distribuie stupefiante a gasit o metoda speciala de a-si atrage clienti. Aceasta tiparea afise cu mesaje criptate, pe intelesul narcomanilor, pe care le lipea pe stalpi sau in statii.

- La șapte ani distanța de la tragedia cumplita care a lovit Japonia, locuitorii coastei de nord-est a arhipelagului nipon și-au construit ziduri uriașe care sa-i protejeze de o reeditare a catastrofei naturale.

- Simpla sa prezenta impunea respect, deoarece maestrul Boris Cobasnian avea prestanta si era un om de o noblete speciala. Era si foarte modest, o calitate rar intalnita. Pe 9 martie, parintele coralei "Vox Marisldquo;, supranumit "arhitectul vocilorldquo; si despre care se spunea ca poate sa scoata voce…

- De cand Meghan Markle a aparut in peisajul Casei Regale a Marii Britanii, comparații intre actrița și Kate Middleton au tot aparut. Unul dintre „merele discordiei” este chiar frumusețea celor doua, disputata de fanii infocați. Acum, experții dau raspunsul. Cine este cea mai frumoasa femeie de la Palatul…

- Filmul „Mary Poppins Returns“, regizat de Rob Marshall, cu Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda si Meryl Streep in distributie, va avea premiera la sfarsitul acestui an, iar primul teaser a fost lansat in seara galei premiilor Oscar.

- Un fenomen deosebit de periculos ia amploare in mediul on-line. Ministerul Sanatații atrage atenția asupra faptul ca pe diverse site-uri sunt scoase la vanzare medicamente care nu au autorizație de punere in piața, intr-o forma ce lasa impresia pacienților ca ar fi comercializate cu acordul instituției.

- Marioara Iliescu, din Ramnicu Valcea, a implinit, ieri, varsta de 102 ani. Batrana a primit, cu aceasta ocazie, o Diploma „Clubul Longevivilor“, dar si o indemnizatie in suma de 1.000 de lei. Conform evidentelor administratiei municipale, doamna Iliescu este, in ...

- Desi nu este vorba despre vreo "lansare oficiala", pe internet circula un clip, distribuit de o mulțime de internauti, care nu are cum sa te lase indiferent. Mai excat, ni se prezinta ceea ce pare a fi un sicriu, dotat cu difuzoare din care se aud manele.

- Premierul Viorica Dancila precizeaza ca i-a spus lui Tudorel Toader sa se duca la intalnirea cu ministrul Justitiei din Japonia, inainte de intoarcerea in Romania la solicitarea ei, dupa ce in spatiul public au aparut mai multe informatii controversate referitoare la activitatea DNA. "Vreau sa fac o…

- Cea mai mica prințesa din Suedia a implinit, zilele trecute, patru ani, motiv pentru care a fost mare sarbatoare in familia regala. Ulterior, Casa Regala Suedeza a dat publicitații cateva portrete oficiale cu micuța. Prințesa Leonore a implinit 4 ani Fiica Prințesei Madeleine și a lui Christopher O`Neill…

- A aparut in public destul de rar de la inceputul anului, mai ales dupa acuzațiile de infidelitate care au aparut in legatura cu soțul sau, Donald Trump, iar in timpul vizitelor oficiale, Prima Doamna a fost distanta. Daca la Congres Melania a venit singura și a purtat o ținuta in totalitate alba, la…

- Elena Gheorghe (32 ani) este foarte mandra de copiii ei. Nicholas Razvan are 6 ani, iar Amelie Nicole abia ce a implinit 7 luni. Amandoi seamana mult cu mama lor, iar artista se mandrește cu ei pe rețelele de socializare. Puțina lume știe insa ca Amelie Nicole are cont pe Instagram, de la 3 luni! Inainte…

- Milionarul Sile Pușcaș, fostul ginere al lui Ioan Rus, a aparut la Fed Cup alaturi de o superba bruneta, care a întors toate privirile. Afaceristul a ramas singur, dupa ce fiica lui Ioan Rus a divorțat de el, dar acum pare sa fi facut o cucerire de prima…

- Barbatul acuzat ca a vandut-o pe Elena, pe 600 de euro, unor traficanți de carne vie, se pare ca a facut mai multe victime! Marian Anghel a fost acuzat noiembrie, anul trecut, in emisiunea "Acces Direct", ca ar fi intretinut relatii intime cu o fetița de doar 13 ani. Mai mult, barbatul a fost și la…

- Odata cu schimbarea unora dintre membrii Executivului condus de Mihai Tudose si a componentei echipei guvernamentale si dupa plecarea, printre altii, din Guvern a lui Felix Stroe, de la Ministerul Transporturilor, si a lui Mircea Titus Dobre, de la Ministerul Turismului, au aparut si ceva discutii cu…

- Ianis Hagi a fost anuntat ca se afla pe lista cu jucatorii pe care Cosmin Contra intentioneaza sa-i aduca la nationala mare a Romaniei. Antrenorul secund Ionel Gane afirma ca Ianis Hagi este monitorizat intens, dupa ce a lasat o impresie buna. Ianis Hagi s-a cuplat cu nepoata unui fost portar…

- Se pare ca, de curand, a aparut un nou tip de escrocherie. Cum stai tu frumos la rand, intr-un magazin, brusc vecinului de rand ii cade telefonul din mana și se sparge. Persoana respectiva incepe sa spuna ca tu ai impins-o, iar lucrurile devin și mai grave, caci are martori plantați. Acei martori ii…

- Aniversare trista azi pentru fotbalul romanesc. Decedat pe 5 octombrie 2000, Catalin Hildan ar fi implinit azi 42 de ani. Supranumit de fanii alb-rosii "Unicul Capitan" pentru devotamentul sau, Catalin a decedat in urma cu 18 ani in timpul unui amical disputat in Oltenita. Fostul capitan al lui Dinamo…

- Politia din Teheran a arestat 29 de femei care au aparut în public fara sa poarte voalul musulman, în semn de protest fata de codul vestimentar strict impus dupa Revolutia islamica din 1979, informeaza presa iraniana, potrivit site-ului postului France 24.

- Simona Halep a postat pe contul personal de Facebook un mesaj prin care le mulțumește organizatorilor de la Australian Open pentru experiența petrecuta la Melbourne. "Mulțumesc Melbourne pentru 2...

- Primarul orasului Piatra Neamt, Dragos Chitic, a inaugurat cu fast cateva toalete dintr-o unitate de invatamant, momentul incluzand si o taiere de panglica. Dupa ce imaginile au aparut in mediul online, edilul recunoaste ca nu a fost o idee inspirata, transmite corespondentul Mediafax. Conducerea Scolii…

- De cand i-a adus pe lume pe gemenii Sir și Rumi Carter, Beyonce a cam disparut din peisajul hollywoodian. Rarele ocazii in care a luat masa cu soțul sau, rapperul Jay Z, in oraș nu au insemnat, din pacate, și șansa de a-i vedea pe gemeni, așa ca suntem tare curioși sa aflam ce mai fac aceștia. Au trecut…

- Una dintre cele mai cunoscute cantarete din Romania trece prin momente extrem de delicate. O persoana straina i-a spart contul de Instagram și a postat mai multe clipuri video cu artista, in care este in anumite ipostaze.

- Mura, cea mai tanara membra a echipei de salvatori a Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Gorj, a fost sarbatorita cum se cuvine la implinirea unui an.Profesorul sau i-a organizat o petrecere surpriza, iar la ora de curs i-a a...

- Permisul de conducere este o autorizatie administrativa necesara pentru a conduce pe drumurile publice vehicule motorizate. Acest document a devenit foarte important pentru mulți locuitori ai planetei. E adevarat ca inainte de existența acestui document pentru cei care desfașurau transport public de…

- Problemele legate de Bacalaureatul de anul acesta au început deja. Mai exact, este vorba despre Sesiunea Speciala a Bacalaureatului, pentru care Ministerul Educației Naționale (MEN) înca nu a publicat calendarul.

- Azi e a cincea zi in care grupul de manifestanti, plecat miercuri din Cluj ca sa protesteze fata de modificarile aduse legilor justitiei, il petrece marsaluind. De dimineata au plecat din Sighisoara spre Rupea. Initiatorul demersului marturiseste pe Facebook ca tronsonul de sambata a fost cel mai greu…

- Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat pentru Mediafax, referitor la situatia din PSD, ca a aparut "o ruptura" intre Liviu Dragnea si Mihai Tudose, pe care acestia, in loc sa o acopere, o adancesc. In opinia lui Buzatu, daca nu vor aborda aceasta "chestiune" in mod constructiv, se va ajunge…

- Curg rauri de lacrimi pe obrajii celor care au iubit-o pe Monalisa Pandelea, tanara de 26 de ani din Pitesti care a murit dupa o lupta grea cu o boala grava. La scurt timp dupa ce a fost inmormantata, pe pagina ei de pe o retea de socializare a aparut un mesaj care ii face sa planga pe apropiatii tinerei.

- O femeie din Statele Unite, care a implinit 104 ani, a marturisit secretul longevitații sale. Femeia consuma zilnic o doza de suc, iar acest lucru, crede ea, a ajutat-o sa ajunga la aceasta varsta inaintata, chiar daca doctorii nu recomandata acest lucru. Theresa Rowley din statul american Michigan…

- Simona Halep, romanca noastra numarul unu in clasamentul WTA a reușit sa fca din nou spectacol, vineri, cand s-a calificat in finalele de la simplu și de la dublu ale turneului de la Shenzhen. Modul in care a a parut imracata a starnit insa controverse.

- Ambasada Olandei la Bucuresti a transmis, joi, un punct de vedere oficial dupa ce in presa au aparut imagini in care ambasadoarea Stella Ronner-Grubacic apare la aceeasi masa cu omul de afaceri Nelu Iordache, cercetat pentru coruptie. Ambasada spune ca diplomatul olandez a fost intr-o "vacanta privata"…

- Formatia Pro Musica va sustine un concert extraordinar aniversar exact in ziua in care se implinesc 45 de ani de la prima aparitie a trupei, in acelasi loc in care Ilie Stepan si colegii sai au aparut in premiera in fata publicului. Evenimentul va avea loc luni, 15 ianuarie, de la ora 13.00, la Liceul…

- Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, scrie pe Facebook ca in Brasov, Iasi si Cluj au aparut panouri cu mesaje imporiva vaccinarii si considera ca acestea trebuie indepartate, deoarece reprezinta ”un atentat la sanatatea publica”.

- S-a scurs deja o luna de la moartea Cristinei Stamate, timpul punandu-si amprenta si pe locul de veci al regretatei artiste. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, are imagini tulburatoare cu mormantul Cristinei Stamate, la patru saptamani de la disparitia acesteia. (CITESTE SI: Legaturi nestiute dintre…

- Baiețelul Antoniei și al lui Alex Velea a implinit 3 ani, iar parinții lui i-au transmis la mulți ani, in mediul virtual. Dominic s-a facut baiat mare. Cei doi artiști au postat pe retelele de socializare fotografii cu fiul lor, Dominic, care astazi a implinit frumoasa varsta de trei ani. Dominic a…

- Cand s-a terminat ziua de cazare si parca ai mai avea ceva de vazut pana sa pleci, bagajele pot deveni o problema, daca nu ai unde sa le lasi, chestiune de care s-au lovit si altii, care, din fericire, au gasit o solutie: crearea unui asa-zis Airbnb pentru bagaje, scrie Washington Post....

- Un aranjament de statuete reprezentand scena Nasterii Mantuitorului, montat in spatele Primariei Arad, a ajuns subiect de presa dupa ce localnicii au observat ca lipseste chiar reprezentarea lui Iisus Hristos.

- Ediția cu numarul 46 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar cele 10.000 de exemplare au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj despre tradiția dubașilor din vestul țarii, o…

- Zilele trecute, Școala Gimnaziala Chițoc, comuna Lipovaț, a marcat implinirea a 160 de ani de la inființare. Ceremonia aniversara a avut loc la Caminul Cultural din localitate, in prezența reprezentanților autoritaților locale, a elevilor și profesorilor, precum și a unor absolvenți din diferite generații.…

- Mai multe fosile microscopice descoperite in Australia intr-o roca datata acum 3,5 miliarde de ani sunt cele mai vechi fosile descoperite vreodata pe Terra si reprezinta cea mai veche amprenta a unor microorganisme de pe planeta noastra, au confirmat oamenii de stiinta potrivit carora viata ar fi…

- In urma cu doua zile, Denisa Raducu ar fi implinit varsta de 28 de ani. Din pacate, pe 23 iulie tanara artista s-a stins din viața, lasand in urma numai durere. De ziua ei, Geta Dovleac a facut un gest tulburator la cimitir. Geta Dovleac, mama Denisei Raducu, i-a așteptat pe fanii regretatei artiste…

- Regele Mihai I s-a nascut la Castelul Foișor din Sinaia in ziua de 25 octombrie 1921, ca Principe al Romaniei. S-a stins din viata la 5 decembrie 2017, la resedinta sa din Elvetia – in chiar anul in care se implinesc noua decenii de la urcarea sa pe tron. Avea 5 ani si 9 luni in iulie 1927, atunci cand…

- Pentru majoritatea comerciantilor din Piata Nicolina, ieri a fost prima zi de lucru. Ioan Bodea spune ca anul acesta vinde brazii mai ieftin ca anul trecut pentru ca oamenii nu prea au bani. Cel mai ieftin brad la el este la pretul de 40 de lei iar brazii de 2,80 metri sunt la pretul de 120 de lei.…

- Dupa ce a comis teribila crima, criminalistii au marturisit ca femeia avea o problema psihica. La doar cateva momente dupa gestul terifiant, pe pagina de Facebook a criminalei au aparut mesaje sfasietoare.

- Un lac sarat cu o suprafata de circa 4.000 de metri patrati s-a format recent dupa o alunecare de teren pe raul Slanic, pe raza comunei buzoiene Beceni, lacul putand deveni obiectiv turistic, potrivit...