Inteligenţa artificială, folosită pentru descifrarea plânsului bebeluşilor Un program a carui tehnologie este similara asistentului virtual Alexa al platformei Amazon, menit sa descifreze nevoile indicate de plansul bebelusilor, precum foamea, schimbarea unui scutec murdar si durerea, a fost creat de o echipa internationala de cercetatori, potrivit dpa.com, citata de Mediafax. Bebelusii pot plange din numeroase motive si, de obicei, dupa o perioada, parintii reusesc sa interpreteze de cele mai multe ori corect cauza. Insa multi parinti sunt stresati pentru ca le este dificil sa inteleaga exact problemele copiilor. Un grup international de cercetatori a dezvoltat un program… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

