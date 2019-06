Intarzieri pe Otopeni pentru avioanele Tarom Aeronavele Tarom au decolat duminica dupa-amiaza cu intarzieri de pana la 20 de minute.



Potrivit unui comunicat al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti, situatia s-a produs din cauza unei defectiuni la una dintre cele patru benzi de preluare a bagajelor.



"In jurul orei 16:30, la una dintre cele 4 benzi de preluare a bagajelor a avut loc o defectiune minora, determinand intarzieri de maximum 10-20 de minute la decolarea aeronavelor TAROM.



Bagajele au fost rapid redistribuite la celelalte benzi, iar situatia a revenit, in scurt timp, la normal", precizeaza reprezentantii

Sursa articol si foto: business24.ro

