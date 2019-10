Stiri pe aceeasi tema

- Un elev de la Liceul Tehnologic Dumbraveni, din judetul Suceava, a fost batut de catre un coleg si tatal acestuia cu pumnii si picioarele, chiar in curtea unitatii de invatamant. Barbatul a fost retinut, iar Inspectoratul Scolar a anuntat ca o comisie va analiza incidentul.

- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmatiei au descoperit mii de pachete cu tigari de contrabanda. Incidentele s-au petrecut pe raza localitatilor Bobeica si Halmeu. Iulia Stan, purtator de cuvant ITPF Sighetu Marmatiei: “Un echipaj al politiei de frontiera a observat un grup de persoane,…

- Fantana arteziana muzicala din curtea Spitalului Judetean de Urgenta din Suceava a fost pusa in functiune duminica, iar sucevenii au aflat de pe retelele de socializare despre acest lucru in conditiile in care conducerea unitatii nu a facut vreun anunt special despre inaugurare.

- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat, in urma unor actiuni specifice desfasurate in zona de competenta, 4.378 pachete cu tigari de provenienta ucraineana, in valoare de peste 47.000 lei. In cursul dupa-amiezii de ieri, 28 august a.c., in jurul orei 15.00,…

- O femeie din Suceava, inginer la o companie multinaționala, este acuzata de procurori ca și-a ucis bebelușul nou nascut. La audieri, femeia a facut marturisiri șocante. Le-a spus anchetatorilor ca și-ar fi omorat alți doi copii pe care mai apoi i-a ingropat in curtea casei. Oamenii legii au gasit oseminte…

- O minora de 16 ani din judetul Suceava, disparuta de la domiciliu, a fost identificata de politistii vranceni pe raza comunei Suraia, la un tanar de 22 de ani, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. Duminica, in jurul orei, ora 12.30, politistii din cadrul Sectiei 1 Politie…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului PF Petea au identificat și predat autoritaților competente doi cetațeni romani, cautați de autoritațile din Romania pentru savarsirea de infracțiuni la regimul rutier si contrabanda, respectiv tulburarea ordinii publice Ieri, 22 iulie 2019, in jurul orei…