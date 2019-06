Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna si Victor Ponta, liderii USR, respectiv Pro Romania, au fost fotografiati la Bruxelles in timp ce luau masa impreuna. Cei doi lideri politici sunt la Bruxelles pentru a oficializa intrarea celor doua partide in grupurile europarlamentare. Pleșoianu, reacție pe Facebook „Pentru…

- Liderul USR a scris: ”Foarte frumoasa poza cu mine și cu Ponta, dar cred ca are nevoie și de un context mai clar pentru a nu mai genera titluri fake news. Sunt zilele astea la Bruxelles pentru discuțiile pe marginea formarii noului grup En Marche - ALDE - USR PLUS. M-am intalnit cu Victor…

- Liderul USR, Dan Barna, a fost surprins la Bruxelles la o intalnire cordiala cu Victor Ponta, liderul Pro Romania. Pana acum, niciunul dintre cei doi nu s-a aratat entuziasmat de ideologia politica a celuilalt, ba din contra, USR a sustinut intotdeauna ca nu vor exista intelegeri cu social-democratii,…

- Radu Tudor a remarcat ca ”in mod cu totul surprinzator vine un comunicat de la Administrația Prezidențiala, dar președintele nu ne-a obișnuit cu ieșiri la ore de acestea”. ”Daca va veți uita la ultimele voturi din Parlamentul Romaniei, atunci cand s-a impiedicat o procedura, legata un vot…

- Invitat in cadrul emisiunii „Punctul de intalnire” de la Antena 3, Mircea Diaconu a facut urmatoarele precizari: „Ar fi multe de spus despre ceea ce inseamna sa ai har. L-am vazut in urma cu doi ani. A venit in Parlamentul European, a ținut un discurs. Era alta lume, era alt context, oarecum și nota…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat, marti seara, ca Guvernul Dancila trebuie sa plece pentru ceea ce s-a intamplat la votul din diaspora. ”Vom depune motiune de cenzura”, a spus Dana Barna, afirmand ca s-a discutat cu PNL, PMP, UDMR si Pro Romania.”Acest Guvern trebuie sa plece in primul rand…

- Intrebat de realizatorul emisiunii "Punctul de intalnire" de la Antena 3, Radu Tudor, daca Liviu Dragnea este ofensiv iar Klaus Iohannis este defensiv, analistul politic Bogdan Chirieac a spus: "Nu a aratat deloc lucrul acesta și, in opinia mea, PSD și ALDE nu trebuie sa mearga la discuții…

- Radu Tudor a prezentat in emisiunea „Punctul de intalnire” de la Antena 3 mai multe sondaje CURS, care arata evolutia intenției de vot a romanilor in perioada decembrie 2016 - ianuarie 2019.Evoluția partidelor din 2016 pana in 2019 PSD a scazut de la 45% la 32%PNL a crescut de…