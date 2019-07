Insulă evacuată din cauza unui incendiu violent Autoritațile din Croația au evacuat aproximativ 10.000 de persoane dupa ce un incendiu violent a izbucnit noaptea tarziu pe insula croata Pag. Este vorba despre o destinatie populara in randul turistilor, a declarat marti o purtatoare de cuvant a politiei pentru portalul de stiri N1, citata de DPA. Flacarile au amenintat mai multe cluburi de pe plaja, in apropierea orasului Novalja, insa nimeni nu a fost ranit, a dat asigurari purtatoarea de cuvant. Festival pe plaja insulei Festival peinsulei La momentul izbucnirii incendiului, pe plaja Zrce, de langa Novalja se desfasura festivalul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

