INSP: 16 noi cazuri de rujeolă, confirmate în această săptămână Conform sursei citate, numarul total de cazuri de rujeola confirmate in Romania, raportate pana la data de 12 octombrie, este 15.395, din care 59 de decese.



In ultima saptamana, cele 16 cazuri nou confirmate au fost inregistrate in: Salaj - 4, Iasi - 3, Bacau, Bihor, Dolj cu cate doua cazuri, Botosani, Neamt, Vaslui cu cate un caz.



Cele mai multe cazuri s-au inregistrat de la inceputul epidemiei la copiii nevaccinati.



Rujeola (pojarul) este o boala infectioasa care adesea duce la complicatii. Potrivit medicilor, din patru persoane care fac rujeola una are nevoie de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

