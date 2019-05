INS: Peste doua milioane de turisti au vizitat Romania in primele trei luni din 2019, in crestere fata de 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a ocupat, anul trecut, locul 14 in Uniunea Europeana (UE) atat la importuri, cat și la exporturi de materii prime, fiecare dintre acestea ajungand la cele mai ridicate niveluri din ultimii șapte ani, potrivit datelor publicate luni de Biroul de statistica a UE - Eurostat.Romania a…

- In primele doua luni ale acestui an, deficitul contului curent al balantei de plati a crescut cu 33,6%, la 568 milioane euro, comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, de 425 milioane euro. Conform unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei, in structura, balanta bunurilor a consemnat…

- Investitiile straine directe au crescut cu 47% (332 milioane euro) in primele doua luni ale acestui an, la 1,036 miliarde euro, comparativ cu 704 milioane euro in perioada similara din 2018, conform BNR. Participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 927 milioane…

- Danut Bica, deputat PNL: “Bugetul rusinii nationale s-a prabusit dupa primele doua luni ale anului”. Deputatul PNL de Arges Danut Bica atrage atentia asupra dezechilibrelor majore pe care le inregistreaza deja bugetul general consolidat la finalul lunii februarie: ,,Desi datele comunicate de Ministerul…

- Societațile de asigurare autorizate și reglementate de ASF au subscris, in anul 2018, prime brute in valoare de aproximativ 10,14 miliarde lei, in creștere cu 4,5% fața de valoarea inregistrata in anul precedent. Anul 2018 a fost caracterizat de o imbunatațire a indicatorilor de solvabilitate. La sfarșitul…

- Societațile de asigurare autorizate și reglementate de ASF au subscris, in anul 2018, prime brute in valoare de aproximativ 10,14 miliarde lei, in creștere cu 4,5% fața de valoarea inregistrata in anul precedent. Anul 2018 a fost caracterizat de o imbunatațire a indicatorilor de solvabilitate. La sfarșitul…

- Un numar de 1,132 milioane de innoptari ale turistilor romani in Germania a fost inregistrat in anul 2018, in crestere cu 8,2% fata de numarul din 2017 si un nou record, a declarat marti la Bucuresti Cristian Sallai, directorul pentru Romania al Organizatiei Germane pentru Turism (DZT). …

- In anul 2018, volumul medicamentelor eliberate catre pacienti in Romania a fost de 612,7 milioane cutii, in crestere cu 5,9% fata de aceeasi perioada din 2017, in crestere fiind si numarul total de zile de tratament (5,4%). Totodata, in 2018, valoarea...