- Rovana Plumb ar fi fost intrebata in cadrul audierii Comisiei pentru Afaceri Judiciare (JURI) a PE, despre cele 3 milioane de lei pe care AEP nu le va rambursa PSD, pentru campania la europarlamentare și despre dosarul „Belina”, au declarat surse europene, pentru MEDIAFAX.Potrivit informațiilor…

- Prognoza meteo 26 septembrie. Se apropie usor-usor sfarsitul de saptamana, iar aversele de ploaie si furtunile isi fac de cap in Romania! Meteorologii anunta maxime de pana la 22 de grade Celsius pe timpul zilei, in majoritatea regiunilor tarii. Noaptea insa, valorile vor fi ceva mai ridicate, in comparatie…

- In peisajul activiștilor pentru mediu și un București curat, Nicușor Dan este, fara doar și poate, cel mai sonor nume. Dar, și cel mai expus atacurilor. Acolo unde apararea ramane punctul vulnerabil, evident. In cazul fostului lider al USR, psnews.ro prezinta cateva cifre din donații ce par a ridica…

- Lista instalatorilor validați in cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrica a fost publicata pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu – AFM. Astfel, potrivit energynomics.ro, urmeaza ca aceștia sa semneze cu AFM contractele de participare…

- Alina Bunghez Informația potrivit careia orașul Comarnic ar fi primul din țara care va introduce o vinieta pentru mașinile inmatriculate in București și Ilfov care tranziteaza localitatea a starnit valtoare in randul locuitorilor zonei saptamana trecuta. Aprobata și dorita cu ardoare de localnici, respinsa…

- Liderul ALDE Norica Nicolai a anunțat ca va coordona campania electorala a lui Mircea Diaconu la alegerile prezidențiale. Fostul europarlamentar a mai susținut ca ALDE a decis sa iasa de la guvernare abia acum pentru ca partidul a sperat într-o colaborare reala cu PSD dupa plecarea lui Liviu Dragnea…

- Ministerul Apararii Nationale a prelungit, pana la data de 27.09.2019, campania de recrutare si selectie pentru cetatenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei pentru posturile de ofiteri, maistri militari si subofiteri.Acestea…

- Premierul Viorica Dancila a fost intrebata, vineri, intr-o conferinta de presa la Iasi, cat a costat deplasarea sa cu elicopterul in aceasta vizita, moment in care vicepremierul Mihai Fifor, aflat langa ea, i-a soptit: „Ei, asta-i buna!”. Viorica Dancila a spus ca nu sunt bani publici, ci fondurile…