ÎNGRAȘĂ sau nu FRUCTELE? Ce spun specialiştii din nutriţie Fructele nu ingrasa, chiar daca au fructoza, copiii nu trebuie crescuti cu frustrari, astfel ca, din cand in cand trebuie sa li se dea bomboane si ciocolata, iar atunci cand cantarul spune ca am depasit masura, singurul care ne poate ajuta este medicul, nu dietele de pe Internet.... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Ingrasa sau nu fructele? Este intrebarea aflata pe buzele multor romani care vor sa țina o dieta sau care pur și simplu sunt atenți cu alimentația lor și evita mancarurile care risca sa ii ingrașe.Fructele nu ingrașa, chiar daca au fructoza, copiii nu trebuie crescuți cu frustrari, astfel…

