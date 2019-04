Stiri pe aceeasi tema

- Comisia parlamentara condusa de Florin Iordache se reunește astazi și vrea sa treaca prin procedura de urgența modificarea Codurilor penale, dupa ce planul lui Liviu Dragnea pentru Ordonanța de Urgența a eșuat. Surse din PSD au declarat pentru HotNews.ro ca social-democrații vor adoptarea acestora saptamâna…

- „Florin Iordache executa ordinele lui Dragnea la foc automat! Deputatii din Comisia Juridica au fost convocati azi, la ora 15:30, in Comisia speciala pentru a modifica rapid Codul Penal, dar si Legea 78/2000 pentru prevenirea si sanctionarea faptelor de coruptie. PSD vrea sa impuna urmatoarele modificari:…

- TICHETE CADOU DE PASTE 2019, PRIME DE PASTE 2019. "Vacanta prelungita de Paste si 1 Mai aduce o dubla oportunitate pentru angajati si angajatori, care pot oferi atat tichete cadou, cat si tichete de vacanta, beneficiind de scutiri de impozite si taxe salariale si patronale. 14.000 de companii vor…

- Comisia Juridica a dat marți raport favorabil la un proiect de lege care prevede ca hotarârile Parlamentului pot fi atacate la Curtea Constituționala în maxim 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Proiectul de lege este inițiat și depus în luna martie de catre Florin…

- "Cu regret observam ca institutiile statului roman sunt acaparate de infractori, sunt dirijate de infractori si ca toate preocuparile acestor institutii converg in interesul infractorilor. Este clar ca este un demers in sprijinul lui Liviu Dragnea, in sprijinul incercarilor acestuia de a scapa de…

- Femeile reprezinta 52% din forța de munca a Romaniei, iar de 8 Martie exista un beneficiu extrasalarial special pentru ele. Conform cadrului fiscal (Legea 165/2018), angajatorii pot acorda doamnelor, cu ocazia zilei de 8 Martie, vouchere cadou in valoare de 150 de lei. Voucherele cadou astfel oferite…

- "Noua ni se pare un demers hazardat, foarte periculos. O asemenea masura incalca si prevederile europene. Trebuie sa te consulti cu institutiile europene cand faci asemenea miscari importante. Este o suspiciune foarte mare care se abate asupra lui Liviu Dragnea si asupra celor din PSD, care oricum…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca, in ședința de marți, Guvernul va adopta o Ordonanța de Urgența in vederea majorarii alocațiilor. Social-democrata i-a cerut președintelui Klaus Iohannis sa promulge cat mai repede legea bugetului, astfel incat alocațiile sa fie marite chiar de la 1 martie. Alocațiile…