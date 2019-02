Stiri pe aceeasi tema

- Banca Transilvania (TLV), cea mai tranzactionata actiune de la bursa româneasca, are aproape 30.000 de actionari persoane fizice din România, potrivit datelor transmise la solicitarea Ziarului Financiar. Astfel, spre comparatie, în raportul aferent rezultatelor financiare pe S1/2018,…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, spune ca, in aceasta perioada, se inregistreaza un numar mare de cazuri de gripa si recomanda vaccinarea antigripala, iar in caz de viroza respiratorie, indiferent ca este gripa sau nu, trebuie ca persoana infectata sa stea izolata daca…

- "Cred ca in acest an sezonul (de gripa - n.r.) a debutat putin mai devreme decat anul trecut, dar nu inseamna neaparat ca va fi un sezon mai lung sau mai greu. Important este ca inregistram un numar mare de cazuri de gripa in aceasta perioada si, din nefericire, s-au inregistrat deja patru decese.…

- Dovada de solidaritate și curaj oferita de trei șoferi din județul Alba, chiar in ziua de Craciun. Mihai Rodean, Cristi Bara și Sorin Popa și-au pus viața in pericol pentru a scoate patru persoane dintr-o mașina rasturnata in urma unui accident produs in localitatea Petrești. Victimele, printre care…

- In primele 11 luni ale anului 2018, peste 1.600 de persoane au murit in accidente rutiere in toata tara. Cele mai multe accidente s-au petrecut in zilele de vineri, sambata si duminica, informeaza IGPR. La nivelul Capitalei, 50 de persoane au murit in evenimente rutiere.

- Ieri, 18 noiembrie 2018, politistii din Blaj au fost sesizati de o femeie din oras cu privire la faptul ca a fost inselata cu 4.250 de euro, prin aceasta metoda. Infractorii au incercat sa dea lovitura si in Alba Iulia, insa persoana apelata nu a dat curs solicitarilor acestora si a anuntat politia.…

- Politia si procuratura ucrainene au anunțat ca aproximativ 100 de persoane au fost salvate de la munca fortata, la o ferma de langa Odesa. Oamenii legii au descoperit acest caz de sclavie moderna, in cursul unei tentative de racolare la Kiev. Victimele, care erau recrutate in gari din Ucraina, erau…

- Patru persoane au fost ranite, duminica seara, dupa ce un sofer a intrat in plin intr-un grup de persoane care traversau pe marcaj pietonal un bulevard din orasul Constanta. Victimele au ajuns la spital, doua in stare grava.