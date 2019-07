Infotrafic: Un motociclist a intrat într-un autocamion pe DN 1 Un motociclist care se deplasa pe DN 1, la kilometrul 127+400 de metri, pe sensul de mers Ploiesti - Brasov, a efectuat o depasire neregulamentara, a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune frontala cu un autocamion, a informat, sambata, Centrul Infotrafic.



Acesta este asistat la fata locului de medicii de pe ambulanta. Nu se cunoaste momentan gravitatea leziunilor suferite.



Circulatia rutiera se desfasoara pe un singur fir, alternativ, valorile de trafic fiind intense pe sensul de urcare intre Sinaia si Busteni, iar pe coborare intre Predeal si Sinaia. AGERPRES/(AS… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

