Cel putin o persoana si-a pierdut viata si sute de case au fost distruse dupa ce un cutremur violent, cu magnitudinea de 7,3 grade, s-a produs duminica in estul Indoneziei, potrivit primului bilant oficial emis luni, citat de AFP.



Cutremurul s-a produs la putin timp dupa ora locala 18:00 (09:00 GMT) in nordul Arhipelagului Molucelor, la o adancime de 10 kilometri, provocand panica in randul locuitorilor care s-au refugiat in zonele mai inalte.



Epicentrul seismului fost stabilit la aproximativ 165 de kilometri sud de Ternate, orasul principal al provinciei Molucele de Nord.

…