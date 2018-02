Indemnizaţii majorate pentru parlamentari, ca urmare a creşterii salariului minim: 9993 lei de lei pe lună Indemnizatia unui parlamentar, in data de 5 februarie, este de 9993 lei, fata de 9143 lei luna trecuta, scrie Mediafax. Majorarea este de aproximativ 800 de lei, respectiv aproape 10%. Parlamentarii, ca si celelalte functii de demnitate, au o indemnizatie care se calculeaza inmultindu-se coeficientul 9, stabilit in Legea salarizarii unitare a personalului platit din fonduri publice, cu salariul minim, astfel incat orice majorare a salariului mediu echivaleaza cu o crestere a indemnizatiei. Salarii mai mici in 2018. Cine sunt bugetarii care vor pierde sume consistente anul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net mai mici in 2018. Cine sunt bugetarii care vor pierde sume consistente anul…

