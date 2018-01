Stiri pe aceeasi tema

- Legea da dreptul atat mamei cat si tatalui sa obtina concediul si banii aferenti pentru cresterea copilului in varsta de pana la doi ani (trei ani, pentru copilul cu handicap). Pentru asta, trebuie sa fi realizat timp de cel putin 12 luni venituri impozabile in ultimii doi ani anteriori datei nasterii…

- Guvernul Romaniei a adoptat o Ordonanța de urgența prin care indemnizația minima de creștere a copilului s-a majorat de la 1 ianuarie 2018. Indemnizația minima de creștere a copilului s-a majorat de la de 1.233 de lei la 1.250 de lei, de la 1 ianuarie 2018. Pentru asigurarea acestei majorari, indemnizația…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea OUG nr. 55/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor. Prin actul normativ se stabileşte un plafon maxim al cuantumului…

- Persoanele care n-au ajuns inca la varsta de pensionare pot sa-și plateasca retroactiv contribuția la pensii pentru ultimii cinci ani, daca au perioade in care n-au fost asigurați in niciun sistem autohton, a informat Casa de Pensii Timis. Persoanele interesate aveau posibilitatea sa incheie contracte…

- Presedintele aminteste ca, prin Decizia nr. 764/2016, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 104 din 7 februarie 2017, Curtea Constitutionala a constatat ca dispozitiile art. I pct. 6 si cele ale art. II din Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2015…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, vineri, Parlamentului cererea de reexaminare a Legii pentru aprobarea OUG 32/2015 privind infiintarea garzilor forestiere. Presedintele aminteste ca, prin Decizia nr. 764/2016, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 104 din 7 februarie…

- Ocuparea prin concurs sau examen a posturilor din instituțiile și autoritațile publice va fi blocata in tot anul 2018, potrivit act normativ publicat recent in Monitorul Oficial. Daca se vor elibera posturi de la 1 ianuarie, se vor putea aproba angajari numai pentru jumatate din numarul de posturi…

- Ponta, atac la Guvern: “Haosul Fiscal Bugetar” bate la ușa, de la 1 Ianuarie, Dumnezeu cu mila! Iar noi ne uitam la razboiul “Dragnea – Kovesi”, a scris fostul premier, pe Facebook. Victor Ponta a criticat depunerea de catre USR a 5.000 de amendamente la Ordonanța care prevede introducerea Split TVA,…

- Revolutie fiscala din doua-n doua zile. Peste 200 de articole, schimbate in 11 luni Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii (CNIPMMR) a prezentat, marti, o sinteza potrivit careia in perioada ianuarie-noiembrie 2017 un numar de 261 de articole din Codul Fiscal au fost modificate…

- Guvernul a aprobat peste noapte o ordonanta de urgenta prin care devine obligatorie initierea negocierii colective pentru toate categoriile de angajatori, incepand din 20 noiembrie, pana in 20 decembrie 2017. Ordonanta vine in completarea faimoasei Revolutii Fiscale. 0 0 0 0 0 0 “Avand…

- Modul in care noile masuri fiscale luate de Guvern au fost comunicate creeaza in randul companiilor germane un sentiment de nesiguranta, in conditiile in care firmele se tem de costuri suplimentare, mai ales pentru companiile care desfasoara activitati in domeniul IT, dar exista si incertitudini legate…

- Sindicatul National al Functionarilor Publici ii cere ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sa initieze in regim de urgenta o ordonanta care sa suplimenteze fondul de salarii necesar acoperirii contributiei angajatorului “in vederea pastrarii salariilor in plata, asa cum reprezentantii Guvernului…

- Cand am scris acest articol m-am bazat pe buna credinta a Guvernului de a-si respecta propria initiativa prevazuta in proiectul Ordonantei de modificare a Codului Fiscal si in nota sa de fundamentare. Acum lucrurile dupa forma publicata in Monitorul Oficial se pare ca stau cu totul si cu totul altfel!…

- Aproape o mie de teleormaneni incaseaza stimulent de insertie pentru cresterea copilului in Social / La nivelul judetului Teleorman, 950 de persoane beneficiaza de stimulent de insertie pentru cresterea copilului, iar 41 au fost suspendati la sfarsit de luna, potrivit unui raport al Agentiei Nationale…

- Indemnizatia minima de crestere a copilului se va majora, de la 1 ianuarie 2018, la 1.250 de lei, fata de 1.233 de lei, cat este in prezent, potrivit unei Ordonante de urgenta adoptata de Guvern. Pentru asigurarea acestei majorari, indemnizatia de crestere a copilului nu va mai fi raportata la salariul…

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind Codul Fiscal a fost publicata in Monitorul Oficial, joi seara, la doua zile de la adoptarea de catre Cabinetul Tudose. Guvernul arata ca promovarea acestei Ordonante de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost…

- In prezent, valoarea ISR este stabilita la 500 de lei, iar indemnizatia va avea valoarea a 2,5 ISR’, se arata intr-un comunicat al Guvernului. Totodata, potrivit ordonantei de urgenta, incepand cu 1 iulie 2018, va creste pensia minima de la 520 de lei la 640 de lei, precum si punctul de pensie de la…

- Incepand cu prima zi a anului 2018, salariul minim brut pe economie ar urma sa creasca de la 1.450 de lei la 1.900 de lei, conform unui Proiect de hotarare a Guvernului pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țara garantat in plata, ce a fost publicat recent in dezbatere publica de catre…

- Potrivit Proiectului de ordin al MMJS pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2017 și Proiectului de ordin al MMJS privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul II al anului 2017, valorile…

- Veronica Patrașcu, din Suceava, ne intreaba care este indemnizația minima pentru creșterea copilului și ce indemizație se acorda pentru gemeni sau tripleți RASPUNS: Potrivit ultimelor modificari ale legislației in domeniu, indemnizația lunara pentru creșterea copilului se stabilește in cuantum de 85%…

- Guvernul nu va majora pensia minima garantata la 640 de lei de la 1 ianuarie 2018, ci de la 1 iulie 2018, iar procentul de plata catre Pilonul 2 de pensii va fi redus de la 5,1 la 3,7%, dar fara a fi afectata valoarea nominala din prezent, a anuntat, joi, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Totodata,…

- Codul Rutier va putea fi modificat, iar polițiștii locali vor avea dreptul sa dea amenzi șoferilor. În Legea poliției locale nr. 155/2010, circulația pe drumurile publice este unul dintre principalele domenii unde poliția locala are atribuții. Numai ca…

- Guvernul va majora salariul minim brut pe țara de la 1 ianuarie 2018 si majorarea indemnizatiei pentru cresterea copilului. ”Va propunem o hotarâre de Guvern într-o prima citire prin care salariul minim brut pe tara sa creasca la 1900 de lei de la…

- Salariul minim va fi de 1.900 de lei de la 1 ianuarie 2018, aici fiind inclus insa și transferul contribuțiilor la angajat. Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat in ședința de Guvern de joi ca salariul minim va fi de 1.900 de lei de la 1 ianuarie 2018. „Va propunem o hotarare de Guvern prin…

- Deputatul PSD Mihai Weber a depus la Parlament o propunere legislativa, de modificare a Ordonantei de Urgenta nr. 195/2002, privind circulatia pe drumurile publice. Documentul propune modificarea limitei de viteza pe drumurile nationale si europene, in interiorul localitatilor. Limita de viteza, care…