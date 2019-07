Stiri pe aceeasi tema

- Mașina cu care Gheorghe Dinca a rapit-o pe Alexandra Maceșanu in luna iulie a fost pe imaginile anchetatorilor care au verificat dispariția Luizei Melencu in luna aprilie. Informația apare intr-un raport oficial privind operatiunile derulate in cazul Alexandrei.Luiza Mihaela Melencu (18 ani)…

- Anchetatorii au reușit sa stabileasca felul in care Gheorghe Dinca a ajuns sa o sechestreze pe Alexandra Maceșanu, a doua fata care a fost sechestrata, violata, ucisa, tranșata și incinerata. Se pare ca tanara l-ar fi rugat pe acesta sa o ajute sa ajunga la liceul din Caracal, la care tanara invața,…

- Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal care a recunoscut ca a ucis doua tinere, pe Alexandra Macesanu si Luiza Melencu, a indicat anchetatorilor DIICOT unde se afla si trupul Luizei, dupa ce a spus ca trupul Alexandrei se afla in raul Olt. Astfel, potrivit unor surse DIICOT, Gheorghe Dinca a declarat…

- Avocatul Alexandru Bogdan a declarat ca Gheorghe Dinca si-a recunoscut duminica faptele de omor, atat in cazul Alexandrei Macesan, fata de 15 ani, cat si al Luizei Melencu, adolescenta de 18 ani disparuta in urma cu cateva luni. ''S-au recunoscut faptele. Este vorba despre datele care se stiau. Nu sunt…

- Unchiul Alexandrei Maceșanu, fata despre care se crede ca a fost ucisa de Gheorghe Dinca, a anunțat ca anchetatorii au descoperit probe ADN ale nepoatei lui in mașina fostului mecanic auto din Caracal. Alexandru Cumpanașu a declarat pentru Antena 3 ca primele rezultate ale probelor ADN confirma faptul…

- Rezultate de ultima ora in cazul cercetarilor de la Caracal. Dupa ce ieri anchetatorii au gasit un cercel in mașina lui Gheorghe Dinca, suspectat ca ar fi ucis-o pe tanara Alexandra Maceșanu, anchetatorii au trimis cercelul la testari. Specialiștii au demonstrat ca ADN -ul de pe cercel aparține tinerei.…