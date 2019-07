Incredibil! Trenurile fără conductori au intrat în funcţiune. Experimentul a reuşit, garnituri automatizate Societatea de cai ferate a Franței (SNCF) a testat, in regiunea pariziana, un tren comandat de la distanța, "o etapa majora" in eforturile de a pune la punct trenurile autonome. "Acest experiment reușit ne-a permis sa demonstram fezabilitatea tehnica a mijloacelor feroviare de transport fara conductor", a comentat SNCF. Trenul drona a parcurs o distanța de patru kilometri, fiind dirijat de la alți cațiva kilometri. In timpul testului, camerele de luat vederi instalate pe locomotiva au perms conductorului sa asigure, de la distanța, comenzile de franare și de accelerare. Datele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

