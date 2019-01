Incident feroviar în Gara de Nord din Bucureşti Incident feroviar in Gara de Nord din Bucuresti Incident neobisnuit în aceastã asearã, în Gara de Nord din Bucuresti, din fericire, fãrã victime umane. Un tren nu a oprit la timp la capãtul peronului si ultimul sãu vagon a deraiat. Incidentul nu a provocat victime umane, însã trenul nu a mai plecat în cursã, asa cum era prevãzut, iar Compania Regio Cãlãtori a anuntat cã va restitui pasagerilor banii pe bilete. Traficul celorlalte trenuri nu a fost afectat. Oana Brânzan,… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

