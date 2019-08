Incident armat pe platourile de filmare în timpul înregistrării unui videoclip al rapper-ului francez Booba Incidentul armat a avut loc pe platourile unde rapper-ul francez Booba filma pentru un videoclip, in localitatea Aulnay-sous-Bois. Booba filma intr-un zona industriala. Incidentul a avut loc in noaptea de marți spre miercuri. In timp ce echipa de productie aranja camerele video, aproximativ 15 persoane inarmate cu pistoale si bate de baseball au aparut pe platourile de filmare. Mai multe focuri de arma au fost trase asupra managerului lui Booba, iar acesta a fost ranit la un picior, relateaza le Figaro, citat de Mediafax. Rregizorul videoclipului a fost grav ranit la cap, la fel și un alt membru… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

